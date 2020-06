Asciende a 6 la cifra de las personas muertas en plena calle por la pandemia en Bolivia

"Nos han cerrado, una pena, la puerta en la cara. Esperamos media hora, ya no podía respirar, se ha muerto en el piso. Hemos pedido auxilio y recién las enfermeras salieron", relató una mujer, identificada como sobrina del fallecido, a la red de televisión Unitel.

El caso, ocurrido el 14 de junio, evidenciaba las dificultades del sistema sanitario boliviano para responder a la emergencia, mientras los contagios aumentaban en línea con los pronósticos más pesimistas, para duplicarse en las dos últimas semanas y llegar a 18.459 casos registrados hasta el 14 de junio, incluidos 611 decesos.

La mujer dijo a la televisión que el hombre, de unos 50 años, falleció en las puertas del hospital Cotahuma, después de que fue rechazado, por falta de espacio, en otro centro médico del municipio encargado de atención inicial a pacientes de COVID-19.

"No nos atendieron en el Hospital La Portada, nos dijeron que no, que no había espacio, que se lo va a derivar al Hospital de Cotahuma, y nos fuimos en taxi, ahí tampoco", lamentó la sobrina.

La Alcaldía de La Paz dijo en un comunicado que el hospital de Cotahuma había decidido que el paciente fuera trasaldado a otro centro médico tras establecer que era sospechoso de COVID-19, "sin embargo, al salir, la persona se desvaneció en la puerta, debido a un paro cardíaco".

La sobrina afirmó que no tenía dudas del contagio con COVID-19 de su tío fallecido, por los síntomas y porque otro tío está en terapia intensiva y uno de sus abuelos en tratamiento regular, por esa enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Añadió que otros miembros de la familia esperaron inútilmente el fin de semana una visita programada del personal de salud para recoger muestras para análisis en laboratorio.

El diario El Deber reportó que otro caso se registró el fin de semana en Cochabamba (centro), donde un hombre de 40 años con síntomas de COVID-19 murió en una calle céntrica "tras haber peregrinado por siete nosocomios, sin recibir auxilio".

Agregó que "su familia, tras el deceso, intentó enterrarlo, pero tres camposantos también rechazaron encargarse del sepelio".

Otras cuatro personas habían fallecido en circunstancias parecidas en Santa Cruz (este) y Beni (noreste), según reportes de medios.

La Sociedad Bolivia de Medicina Crítica y Terapia Intensiva advirtió la semana pasada sobre la inminencia de una "catástrofe" en el país, por la escasez de unidades de cuidados intensivos, materiales de trabajo y especialistas para responder a las exigencias de la pandemia.