Presidente mexicano realizará nueva gira de trabajo para supervisar obras sociales

"No son mítines, eso ya quedó atrás, va a ser hacia el futuro, por lo pronto no puede haber congregaciones, más allá de lo permitido", dijo el jefe de Estado al anunciar a periodistas que celebrará reuniones del Gabinete de Seguridad en cinco estados centrales.

La gira tocará los estados de Veracruz (este), y los centrales Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, cercanos a la capital.

"Vamos a estar en los programas que se están llevando a cabo para evaluar como lo hicimos en la gira del sureste", la semana pasada, dijo el jefe del Ejecutivo.

Del 1 al 7 de junio, López Obrador recorrió la península de Yucatán y la región sureste inaugurando obras ferroviarias y petroleras.

En esta ocasión, supervisará obras y programas sociales "aplicando las medidas de seguridad sanitaria y la sana distancia", detalló.

El viernes 19 de junio de la próxima semana entregará apoyos económicos a taxistas, meseros de restaurantes y comerciantes en la Ciudad de México.

En algunas regiones del país la epidemia está en descenso, aseguró el presidente.

"Nos ha llevado tiempo pero ahí vamos, bajando (los contagios), en el Valle de México (donde está la capital), la gráfica demuestra que hay una disminución de casos nuevos de infectados y así en otros estados, vamos saliendo poco a poco" afirmó.

La capital se prepara para comenzar en forma "gradual y cuidadosa" inicie el regreso a las actividades productivas, educativas y sociales.

"No pensamos que vaya a haber rebrotes, desde luego tenemos que cuidar que esto no suceda y abrir poco a poco, con medidas sanitarias, con protocolos de salud y si vemos que hay un rebrote, volver al confinamiento, todo de manera voluntaria, no debemos excedernos", puntualizó.

El objetivo es que "recobremos a plenitud nuestra libertad, porque aunque se haya hecho de manera voluntaria el confinamiento, de todas maneras nos limitamos en nuestras libertades; ahora tenemos que prepararnos mentalmente para recobrar por completo nuestra libertad y asumir nuestra responsabilidad", puntualizó.

La cantidad de personas contagiadas se elevó a 133.974 con el reporte de 4,790 nuevos contagios, y el número de fallecidos se elevó a 15,944, con 587 nuevos decesos, agregados en un día en el informe oficial.