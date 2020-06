El abuso policial del senegalés en Argentina que recordó el asesinato de George Floyd

Fueron momentos de pánico de una persona indefensa que llegó a Argentina apenas hace medio año, en diciembre de 2019. Mbake estaba intentando realizar alguna venta en el centro de La Plata cuando fue detenido por agentes de Control Ciudadano de la municipalidad, junto con la policía de la provincia de Buenos Aires.

El senegalés permaneció bajo arresto durante más de 24 horas después de un operativo violento y brutal, según constata el abogado Damián Brumer, integrante del Colectivo de letrados populares La Ciega. Lo contó el propio Mbake ante la Fiscalía n.º 8 de La Plata, que le tomó declaración el pasado jueves antes de dejarlo en libertad.

"Mientras me encontraba en calle 47 y 7, retirándome con mis cosas, alguien me sujetó de atrás con los dos brazos sobre mi cintura y me arrojó en forma abrupta y brutal contra la pared", relató con la ayuda de un compañero senegalés que pudo traducir sus palabras. "Luego me tira contra el piso y un policía me agarra del cuello en forma tan fuerte que no podía respirar".

"Racista y brutal"

El abogado del colectivo certifica que la detención de Mbake se produjo "de manera violenta, discriminatoria, racista y brutal". En su declaración ante la Fiscalía, el senegalés "dejó asentado en el expediente cómo se trataba de una situación parecida a la que había visto en los medios de comunicación en relación al asesinato racista de George Floyd por la policía de Mineapolis, por lo que pasó miedo", cuenta Brumer.

Mbake fue dejado en libertad sobre las 15.00 hora local (18.00 GMT) de la víspera. A las puertas de la comisaría 1 de La Plata, donde transcurrió la noche, lo esperaban para abrazarlo toda la comunidad senegalesa, que integran unas 220 personas, junto a otras organizaciones sociales que los acompañaron por solidaridad. "Lo recibieron con un abrazo muy grande, fue un momento muy emotivo", recuerda el abogado.

La causa pena contra Mbake, de 45 años, prosigue para investigar si este trabajador ambulante incurrió en los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. Pero al mismo tiempo, "la fiscalía de turno inició actuaciones para que se investigue el accionar ilegal de la policía en el marco del operativo", revela Brumer.

"El operativo policial del miércoles es uno más de los quede manera sistemática realiza desde hace muchos años la municipalidad de La Plata con la policía de la provincia de Buenos Aires", resume el representante de La Ciega. "Si bien son operativos que se realizan contra todos los vendedores ambulantes, la policía persigue con especial énfasis a la comunidad senEgelesa, que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección, lo que es aprovechado por autoridades ocales y provinciales".

Sobreviviendo

En plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, los senegaleses que tratan de ganarse la vida no pueden acceder a las ayudas del Estado, pues en muchos casos ni siquiera tienen documento de identidad.

"Algunos se vieron en la necesidad de tener que salir algunas horas para vender y hacerse con algunos pesos para sustentarse económicamente, como han hecho varios locales de la ciudad que abren su persiana aunque no lo tengan autorizado", observa Brumer. "La diferencia es que la policía solo persigue a los vendedores ambulantes, sobre todo si son de origen senegalés".

El Colectivo La Ciega presentó en septiembre un amparo colectivo por el derecho a la igualdad y a la no discriminación de todas las personas senegalesas que viven en la ciudad de La Plata. En ese recurso, pudieron de manifiesto las intervenciones abusivas que realizan de manera periódica la municipalidad y el Ministerio de Seguridad de la provincia.

El amparo todavía no ha sido resuelto, pero el colectivo de abogados espera que el caso de Mbake Ndao propicie la actuación de la justicia con una perspectiva de derechos humanos.