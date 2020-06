El presidente de Argentina defiende la expropiación de una empresa cerealera

"No estamos para estatizar empresas, estamos claramente para rescatar empresas que consideramos centrales para el desarrollo del país", señaló el mandatario desde la provincia de La Rioja (noroeste).

En un país en que el comercio agroexportador está principalmente en manos extranjeras, el presidente señaló que el Estado "debe estar presente cuando una empresa tambalea y puede quedar en manos que no son argentinas".

Alberto Fernández puso de ejemplo a Alemania "a la hora de rescatar sus empresas" al momento de referirse a la expropiación de Vicentín, una de las principales agroexportadoras del país que se halla en cesación de pagos.

"Que no nos confundan más, no es un acto heroico ni una epopeya lo que estamos haciendo, es un acto de racionalidad económica, es un acto de necesidad económica que es garantizar que ese polo cerealero tan importante no se siga extranjerizando", señaló.

En los próximos días, el Gobierno argentino mandará al Congreso un proyecto de ley para expropiar la empresa y declararla de utilidad pública.

Los activos de la agroexportadora formarán parte de un fondo fiduciario del que será responsable la empresa de capitales mixtos YPF agro, una cadena de negocios de la petrolera estatal argentina.

El Grupo Vicentín posee varias ramificaciones en el mercado alimenticio, vitivinícola y en el de la carne, además de tener diversas plantas de acopio de cereales y oleginosas y una división relevante de producción de biodiesel, entre otros segmentos.

El principal acreedor del Grupo Vincentín es el Banco público Nación, que aportó en total 18.500 millones de pesos (262 millones de dólares al cambio actual).

Buena parte de esos créditos se concedieron durante la gestión anterior del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

La empresa arrastra una deuda total de 1.350 millones de dólares.