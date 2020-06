El capitalismo de la nueva normalidad: Uruguay | Fotos

Para poder pasar tienes que esperar a dos metros de quien está delante de ti. Afortunadamente, la fila es corta, o mucho más de lo que lo era a las 12 horas, cuando el Montevideo Shopping, ubicado en el barrio Pocitos de la capital uruguaya, comenzaba a abrir sus puertas luego de casi tres meses de cierre por cuarentena.

En la entrada, tres personas. Dos hombres con termómetros digitales en forma de pistola apuntan a los clientes en la frente. Si tienes menos de 37 °C pasas, sino no. Tras el disparo, una mujer coloca alcohol en gel en tus manos y te invita, ahora sí, a ingresar.

© Sputnik / Abril Mederos Reapertura de Montevideo Shopping, Uruguay

No hay demasiada gente y, sobre todo, no hay casi ruido. La mayoría camina sola y, salvo por quienes se encuentran acompañados, parece cumplirse la regla de no acercarse a más de un metro y medio de otra persona.

"Todos estamos en riesgo", aseguró a Sputnik uno de los guardias de seguridad del centro comercial, pero se mostró optimista sobre la cantidad de visitantes y su cumplimiento de las medidas de precaución. "Volver al trabajo había sido la preocupación de muchos, la gente lo necesitaba", añadió.

El Montevideo Shopping está en la primera etapa del plan de reapertura que prevén las autoridades para los centros comerciales, lo que implica que no funcionan cines, casinos, ni plazas de comida hasta nuevo aviso.

© Sputnik / Abril Mederos Reapertura de Montevideo Shopping, Uruguay

A nivel nacional, han reabierto unos 1.400 los locales comerciales, lo que implica el retorno de 9.000 empleados a los shoppings y 25.000 en rubros relacionados, como los servicios de provisión y distribución, entre otros.

En una segunda etapa, que se implementará de acuerdo a cómo evolucione el virus en el mediano plazo, se prevé el regreso de los locales que continúan cerrados, y se estima que estos incluirán la vuelta de otros 15.000 trabajadores.

Cada local tiene permitido dejar entrar a un máximo de clientes, según su dimensión y las fuentes de ventilación con las que cuente. Aunque la mayoría manifiesta que ansiaba volver para "pasear con la familia", como indicó a Sputnik una mujer que miraba tiendas junto a su madre, algunos aseguran que no tuvieron otra alternativa. "Ni paseando, ni comprando: pagando", sintetizó otra, pero admitió que aunque iba a salir del banco directo a su casa, se entretuvo mirando los libros de una vidriera.

Uruguay ha mantenido un bajo nivel de contagio en su población apelando a una cuarentena voluntaria y a la suspensión de actividades presenciales, se lo ha mencionado como un ejemplo del manejo de la pandemia de COVID-19 a nivel regional.

El país se ha sumado a Paraguay y Argentina —solo en algunas provincias, como Mendoza, Jujuy y San Luis-— en la vuelta de los centros comerciales en América Latina. A este paso, todo indica que "el oasis de la pandemia", como ha denominado la prensa internacional al país sudamericano en reiteradas ocasiones, continuará siéndolo.