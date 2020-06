Grupo de Puebla llama a presidenta Áñez a devolver el poder en Bolivia

"Solicitamos la presencia de una comisión independiente a la Secretaria General de la OEA, que se encargue de restablecer la legitimidad democrática en Bolivia", dijo un comunicado del Grupo, formado por personalidades políticas y académicas de Latinoamérica, incluidos varios expresidentes.

Agregó que el Gobierno de facto de Áñez debería "entregar inmediatamente el poder del Estado, a causa del retraso sistemático e inexplicable de las elecciones" en Bolivia.

El pronunciamiento fue emitido tres días después de la publicación de un estudio encargado por el diario estadounidense The New York Times que estableció que no había sustento en la denuncia de la OEA de un fraude en las elecciones bolivianas de 2019, que desencadenó la caída del ahora exiliado expresidente Morales.

La publicación de diario neoyorkino se sumó a otras de varias organizaciones académicas y medios estadounidenses que negaron validez a la denuncia de la OEA.

Morales, quien fue forzado a renunciar en noviembre pasado por una ola de protestas alentadas en parte por la denuncia de la OEA, negó haber cometido fraude en esas elecciones cuyo cómputo oficial, a la postre anulado, le daba una tercera reelección consecutiva.

"Las acciones cometidas por la OEA en el caso boliviano son absolutamente repudiables, puesto que, si se comprueba la discrecionalidad de éstas, permitiría a la comunidad internacional presumir que el organismo multilateral fue cómplice del derrocamiento de un gobierno democrático", afirmó el Grupo de Puebla.

Añadió que el organismo continental debe aclarar "de forma inmediata" los cuestionamientos a su denuncia de fraude.

El pronunciamiento fue divulgado en el sitio web del Grupo de Puebla casi coincidentemente con el anuncio oficial en La Paz de que la presidenta Áñez promulgará una ley que fija para el 6 de septiembre las nuevas elecciones.

El comunicado del Grupo de Puebla está suscrito por, entre otros, los expresidentes Ernesto Samper (Colombia), Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay) y Rafael Correa (Ecuador).