Diferencias entre el presidente y el canciller uruguayo sobre calificar de dictadura a Venezuela

Según el diario El Observador, Lacalle Pou reafirmó su posición de que en Venezuela hay una dictadura, luego de que Talvi dijera el 6 de junio al mismo medio que como ministro no iba a calificar al Gobierno de Nicolás Maduro de esa manera.

"Soy canciller de la República; ya no represento mi opinión o la de un sector político, sino la de todos los ciudadanos de la República ante un Gobierno con el cual mantenemos relaciones diplomáticas, estoy usando un lenguaje respetuoso que es lo que corresponde a mi cargo", dijo el ministro de Exteriores.

"Este canciller no va a decir en este rol esa palabra [dictadura] y lo que yo piense personalmente respecto del régimen que gobierna Venezuela dejó de ser relevante en el momento en que asumí este cargo", agregó.

Cuando era candidato a la presidencia por el Partido Colorado (centroderecha), Talvi decía que el entonces Gobierno del Frente Amplio (centroizquierda) debía calificar a Venezuela como una dictadura.

Por su parte, Lacalle Pou también había presionado cuando era candidato a la presidencia y cuando se desempeñaba como senador para que Uruguay se sumara al grupo de países que desconocen al Gobierno de Maduro.

Ya como presidente, Lacalle Pou rechazó que Maduro estuviera en su ceremonia de asunción y aseguró que se haría cargo de esa "decisión personal".

"Uruguay mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchas naciones y con muchos estados, eso no significa que se invite o no se invite a determinados mandatarios; es más, si ustedes se acuerdan en campaña electoral esta vez, pero en la anterior también, sugerimos hacer un tratado de libre comercio con Cuba; una cosa no quita la otra, que uno tenga relaciones comerciales por el interés nacional es distinto a valorar que se violentan y se violan los derechos humanos en Venezuela", respondió a la prensa el entonces presidente electo.

Ya instalado en la Torre Ejecutiva, Lacalle volvió a tachar de "régimen" a la administración Maduro y dijo que el Gobierno se siente "muy avergonzado" de la posición de Uruguay, por lo que se debe "saldar esa deuda con el pueblo venezolano".

Lacalle Pou, del Partido Nacional (centroderecha), ganó las últimas elecciones de 2019 tras una alianza electoral con el Partido Colorado, Cabildo Abierto (derecha), el Partido Independiente (centro) y el Partido de la Gente (derecha).