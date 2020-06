Juez de Bogotá deja en libertad a otros 4 señalados de participar en atentado terrorista

NUEVAS LIBERTADES EN EL "CASO ANDINO".



Nos volvieron a dar la razón. No hay maniobras dilatorias, no hay causas razonables. El término se venció por culpa de la Fiscalía.



No hay tiempo para celebrar. Toca prepararse para las capturas ilegales que se ejecutarán en horas.