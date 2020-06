Autoridades venezolanas aseguran que transporte de carga tiene garantizada la gasolina

View this post on Instagram

Cumpliendo instrucciones del Presidente @NicolasMaduro, desarrollamos reunión junto al ministro Hipólito Abreu y representantes del sector de transporte de carga, donde instruimos su inmediata incorporación a la Gran Misión Transporte Venezuela. ⁣ ⁣ A partir de este momento, este gremio será protegido por los planes establecidos por el gobierno nacional, reparación de flota, suministro de repuestos, entre otros.⁣ ⁣ En el encuentro, instruimos la creación de oficinas de atención especial a los transportistas de cargas en cada sede del Cicpc y el Intt. ⁣ ⁣ También, coordinamos la instalación de mesas de trabajo para discutir sobre la georreferenciación de una red prioritaria de estaciones de servicio que garanticen el suministro de combustible a estas unidades y la seguridad de quienes mueven la producción nacional en todo el territorio.⁣