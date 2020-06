Cadena hotelera Marriott de EEUU abandona Cuba tras notificación de Washington

"El Departamento del Tesoro de los EEUU ha notificado a Marriott International que debemos cerrar nuestra operación del Four Points Sheraton en La Habana, Cuba antes del 31 de agosto, y que no se nos permitirá abrir otros hoteles en Cuba que estaban en preparación", dice un comunicado de la empresa divulgado por el sitio digital cubatrade.org del US-Cuba Trade and Economic Council, Inc.

La decisión adoptada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) está a tono con las medidas anteriores tomadas el año pasado que incluyeron una prohibición al ingreso a Cuba de cruceros, yates de recreo y aviones privados, dirigida a torpedear la industria turística, principal renglón económico y tabla de salvamento en medio de la crisis que vive la isla.

El anuncio de la medida contra Marriot sucede apenas 48 horas después de que el Departamento de Estado de EEUU incluyera a siete empresas en una lista de más de 200 instituciones cubanas sancionadas, entre ellas una firma financiera a cargo de manejar las remesas en divisas que entran a Cuba, principalmente de la nación norteña.

En las entidades cubanas sancionadas hace dos días por EEUU se incluyen además tres hoteles, dos centros internacionales de buceo, y un delfinario, todas vinculadas con la industria del turismo.

Marriot ingresó al mercado cubano en 2016 con un permiso de operaciones otorgado por el Gobierno de EEUU, en momentos en que se estaba produciendo un descongelamiento de la crisis entre ambos países, y después que los expresidentes de EEUU, Barack Obama (2009-2017), y de Cuba, Raúl Castro (2008-2018), habían anunciado el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

Esta licencia operacional fue revisada y renovada en 2018 por la administración del presidente Donald Trump, según un comunicado emitido por la empresa hotelera estadounidense.

"Recientemente recibimos un aviso de que la licencia emitida por el Gobierno no se renovará, lo que obligó a Marriott al cese de operaciones en Cuba. Marriott continúa creyendo que Cuba es un destino que los viajeros, incluidos los estadounidenses, desean visitar. Marriott espera reabrir en Cuba siempre y cuando el gobierno de los Estados Unidos nos dé permiso para volver a hacer negocios allí", agrega el comunicado.

Marriot administra actualmente dos hoteles en La Habana, uno de ellos el Four Points by Sheraton Havana, de 186 habitaciones, en el oeste de la ciudad, a través de Starwood Hotels and Resorts Worldwide LLC; y el Hotel Inglaterra, de 83 habitaciones, un histórico edificio ubicado en la zona colonial habanera.