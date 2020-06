Latam asegura que necesita $2.000 millones para enfrentar crisis por el COVID-19

SANTIAGO (Sputnik) — La línea aérea privada Latam requiere unos 2.000 millones de dólares para enfrentar la crisis económica que atraviesa la compañía desde marzo como consecuencia del nuevo coronavirus, dijo el CEO de la compañía, Roberto Alvo, en entrevista con el diario The Clinic.

"Estimamos que necesitamos 2.000 millones de dólares en ayuda o financiamiento", afirmó Alvo.

Alvo explicó que ya han podido conseguir 900 millones de dólares gracias a los accionistas de la compañía, pero afirmó que esperan también una ayuda monetaria del Fisco chileno.

"Hemos estado en conversaciones con el Gobierno, el ministro de Hacienda, Ingacio Briones, habló la semana pasada que se está analizando una ayuda por un monto entre 500 y 750 millones de dólares, ojalá sea menos, si es que nosotros logramos conseguir más apoyo", añadió.

Asimismo, se refirió al proceso que inició Latam hace unas semanas en Estados Unidos adhiriéndose a la(llamada también Capítulo 11) para evitar la bancarrota, señalando que "no ha pasado por mi cabeza liquidar la empresa, porque creo que va a salir adelante, no tengo ninguna duda, aunque no se exactamente cuál es el camino todavía".

Por último, explicó que al momento de estallar la pandemia Latam tenía 12 millones de pasajes vendidos, "no hay ninguna estructura u organización que esté preparada para administrar un problema así de la noche a la mañana, pero esa gente debe estar segura que en algún momento, de alguna manera, esa plata no se va a perder".

Latam es actualmente objeto de una demanda colectiva millonaria interpuesta por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) en favor de los usuarios de la línea aérea cuyos viajes fueron cancelados, quienes acusan irregularidades, incumplimiento en la restitución del dinero y daño moral.

Durante abril y mayo Latam redujo un 95% sus operaciones de pasajeros debido a la crisis.