AMLO critica al líder de Morena por decir que la "austeridad se está convirtiendo en un problema"

"Hay quienes dicen que ya no aguanta el Gobierno más austeridad, me llamó hasta la atención porque lo dijo el dirigente de Morena. […] Imagínese cómo estaban mal acostumbrados en general, era una especie de enajenación donde no importaba que el Gobierno gastara y se endeudara. […] Se les olvidaba que no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre", cuestionó.

Desde Villahermosa, Tabasco, donde realiza una gira de trabajo, López Obrador insistió en que su administración mantendrá las políticas de austeridad, en concordancia con los dichos de Benito Juárez sobre la necesidad de que los funcionarios públicos aprendan a vivir en "la justa medianía".

"¿Ya no se aguanta la austeridad? ¿Por qué ya no se aguanta? si los servidores públicos tenemos garantizados un sueldo, haya pandemia o cualquier otra calamidad, nos están dando un sueldo nada despreciable. […] Entonces ¿por qué no se va a aguantar la austeridad?", reprochó.

En el marco de un seminario virtual organizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Alfonso Ramírez Cuéllar consideró que las medidas de austeridad fueron clave para imponer disciplina en el gasto público. Sin embargo, cuestionó que está política sea suficiente para enfrentar la crisis económica resultante de la pandemia de COVID-19 en México.

"Yo no creo que podamos caminar más tiempo en el país sin [una] línea de financiamiento., era algo que tenía que llevarse a cabo, pero como que, porque no solamente estamos hablando del capítulo 2000 y 3000, estamos hablando de que ponemos en peligro la mínima existencia de políticas ambientales, agrícolas, industriales, comerciales, incluso políticas de financiamiento como las que debe establecer la Banca de Desarrollo", explicó.

Desde la perspectiva del del dirigente nacional de Morena, la caída de los ingresos petroleros y la pérdida de empleos provocarán que la recaudación de impuestos disminuya de manera "muy grande", lo cual amenaza con cumplir las metas incluidas en la Ley de Ingresos de la Federación 2020.

Por ello, Ramírez Cuéllar consideró que el endeudamiento del país es preciso para atender las necesidades del sector salud, a las pequeñas empresas y la falta de empleo.

"Creo que hoy más que nunca hay la necesidad de reforzar y salvar la actividad de muchas unidades de producción, de micro y pequeños negocios que son fundamentales para garantizar que cuando pase la emergencia, los trabajadores puedan reincorporarse y se reactive la actividad económica y tener un efecto menos negativo en el impacto que estamos viendo en estos momentos", destacó.