Excanciller ecuatoriano: agresión a negros en EEUU es permanente y generalizada

MONTEVIDEO (Sputnik) — Tanto la policía como muchos ciudadanos blancos de EEUU realizan una permanente agresión a la población negra, y no hay esfuerzos suficientes para cambiar la idea de que los "afroamericanos son inferiores", dijo a Sputnik el excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño.

"Cada cuarenta horas, según estudiosos de universidades de EEUU, la policía mata a un ciudadano negro; hay una permanente agresión contra la población negra, no solo por parte de la policía, a eso hay que agregarle toda una discriminación y desigualdad enorme que se produce en EEUU", dijo a esta agencia.

EEUU vive una ola de manifestaciones tras la muerte del afroestadounidense George Floyd , de 46 años, el 25 de mayo en Minneapolis en un episodio de brutalidad policial, hecho que fue filmado y rápidamente se volvió viral.

Patiño, canciller de Ecuador entre 2010 y 2016, señaló que lo que está viviendo EEUU es "escandaloso y deprimente" porque la población afroestadounidense no sólo está reaccionando ante la muerte de una persona, sino ante muchos años en los que acumularon "frustración y rechazo".

En los ingresos medios, los blancos ganan en promedio 70.000 dólares al año mientras que los afroamericanos 41.000; además, el 72% termina la secundaria, mientras que solo el 44% de los negros lo consigue, señaló Patiño.

"En todos los países del mundo uno debe suponer que cuando uno ve a la policía es una persona que lo va a resguardar, pero cuando la población negra ve a la policía está casi segura que le va a hacer algo, que la va a perseguir y que le va a preguntar qué está haciendo", señaló.

Consideró que los ciudadanos y el Gobierno no han hecho lo suficiente para cambiar la ideología que hace creer que los afroamericanos son "inferiores".

"Habrá mucha gente que no piensa así, pero hay una importante población de EEUU que cree que la población negra es inferior, que no merece tener los mismos derechos y oportunidades que los demás; la ideología se mueve en los chistes, en la idea de que el gato negro es de mala suerte o el patito feo es negro; hasta Tarzán, el rey de la selva, es blanco, cuando debería ser negro por el sol; todas estas cosas se van acumulando y quedan en la conciencia de la gente", reflexionó.

En el video que se hizo viral se muestra a un oficial de policía blanco que sujeta a Floyd en el suelo con la rodilla en el cuello durante varios minutos.

Floyd repetidamente le dice al oficial de policía que no puede respirar hasta que queda inconsciente; murió en un hospital poco después.

En al menos 140 ciudades de EEUU se han dado fuertes manifestaciones y violentos disturbios, por lo que en varias de ellas se declaró el toque de queda.

Trump

Por otro lado, Patiño dijo que el presidente de EEUU, Donald Trump, es un "racista de la peor especie" porque constantemente está realizando declaraciones contra los afroestadounidenses e hispanoamericanos.

"Trump es un racista y un machista de la peor especie; basta con ver su continuo ataque a través de las declaraciones que hace, son permanentes las agresiones que tiene contra los hispanos, mujeres, contra la población negra y con la población que no es estadounidense; para él, el mundo solo debería estar poblado de rubios con ojos azules; el ejemplo más claro es decirle a México que pague el muro que él quiere poner y mandar a agredir a los migrantes que pasan a la frontera, poniéndolos casi en un campo de concentración", señaló.

Aunque Trump rechaza las acusaciones de racismo, en los últimos años ha dicho algunas frases polémicas.

Cuando comenzó su campaña en junio de 2015, señaló: "Cuando México envía a su gente, no envía lo mejor, no envía gente como tú o como yo; están enviando gente con montones de problemas, están trayendo drogas, crimen, son violadores y algunos, asumo, que son buenas personas".

"Este es un país en el que hablamos inglés, no español", "el Islam nos odia" y "un negro bien educado tiene una ventaja enorme (...) me encantaría ser un negro bien educado", son algunas de frases de Trump que han generado rechazo por parte de varios sectores de la población.

Las tropas de EEUU en Colombia

La llegada de militares de Estados Unidos a Colombia es una advertencia para toda América Latina, dijo el excanciller.

La llegada de tropas estadounidenses a Colombia "intenta mantener una situación de permanente temor, no solo en Venezuela; en América Latina está volviendo a renacer el pensamiento progresista, no solo es contra Venezuela, es decirles a los países latinoamericanos, cuidado, si alguien se me sale del redil, lo voy a atacar", dijo Patiño.

Según el diario colombiano El Tiempo, el 1 de junio llegó al país una misión de militares que integran una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), para apoyar labores de "".

La brigada, según la Embajada de EEUU y el Gobierno de Colombia, apoyará "la operación antidrogas de mayores esfuerzos", que fue anunciada el 1 de abril por el presidente estadounidense, Donald Trump, por lo que la Armada de ese país envió buques y aviones cerca de las costas de Venezuela después de que Washington acusara de "narcoterrorismo" al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Sin embargo, sectores de oposición y de izquierda en Colombia, entre ellos el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC, surgido tras la disolución de la guerrilla), sostienen que las tropas hacen tránsito en Colombia con auspicio del Gobierno con miras a intervenir en Venezuela y derrocar a Maduro.

Por su parte, Patiño señaló que la llegada de militares de EEUU a Colombia muestra los planes que tiene el país norteamericano en relación a Venezuela.