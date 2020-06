EEUU impone sanciones relacionadas con Venezuela a 4 entidades y 4 buques petroleros

Los buques designados incluyen:

el buque cisterna de petróleo Athens Voyager que navega bajo la bandera de Panamá

que navega bajo la bandera de Panamá Chios I que navega bajo la bandera de Malta

que navega bajo la bandera de Malta Sea Hero navegando bajo la bandera de Bahamas

navegando bajo la bandera de Bahamas Voyager I navegando bajo la bandera de las Islas Marshall

Las entidades seleccionadas incluyen Adamant Maritime Ltd. en las Islas Marshall; Afranav Maritime en las Islas Marshall; Sanibel Shiptrade Ltd. en las Islas Marshall; y Seacomber Ltd. en Grecia.

Más información en breve.