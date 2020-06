Firma de abogados pedirá rectificación a autor de la serie 'Matarife', sobre Álvaro Uribe

"En las próximas horas, y como requisito de procedibilidad, se le remitirá una solicitud de rectificación al ciudadano que aparece como autor del 'guión original' des espacio difamatorio conocido Matarife", indicó la firma de abogados en un comunicado.

Asimismo, señaló que una vez "satisfecha esa etapa", un equipo de esa firma emprenderá "los procesos judiciales a los que haya lugar" contra Mendoza y contra "todos los participantes en esa causa difamatoria".

Sin citarlo de manera directa, la firma de abogados sostiene que "el firmante del guión original", que es Mendoza, "ha ventilado la supuesta existencia de un fallo de tutela, que facultó al periodista e inspirador del espacio digital... a utilizar términos denigrantes, calumniosos y violatorio del derecho constitucional a la honra y buen nombre" de Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010.

En una entrevista con Sputnik, Mendoza aseguró que a raíz de ese fallo de tutela, y a una columna de opinión del periodista Gonzalo Guillén, titulada 'Por qué le digo Matarife a Álvaro Uribe', Colombia cobró autoridad "para que desde ese momento se le pudiera decir paramilitar, asesino, genocida y matarife, lo cual nadie ha salido a desvirtuar".

En su comunicado de este lunes, la firma de abogados sostuvo que "en ninguno de los acápites del auto proferidos por la autoridad judicial -el 3 de octubre de 2018- se otorgó la tal licencia para difamar" que sostiene Mendoza.

La serie fue lanzada el 22 de mayo en redes sociales y a la fecha suma dos capítulos de un total de 50, cada uno de seis minutos de duración, según explicó Mendoza a esta agencia hace una semana.

El producto audiovisual -precisó Mendoza en esa entrevista- no dará a conocer "nada que no se conozca hasta hoy", pero que tiene como objetivo "retratar la verdad sobre Uribe, que aunque está en los archivos periodísticos y es de conocimiento público, la gente aún no tiene la idea completamente clara".

En su cuenta de Twitter, Mendoza invitó "a seguir viendo la serie Matarife" y aseguró que la misma "no se puede frenar", en respuesta al comunicado de De La Espriella Lawyers Enterprise.