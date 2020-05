AMLO descarta contraer deuda púbica para reactivar economía

"Nosotros no vamos a hacer eso [contraer deuda], no vamos a actuar como se decidió hacerlo hace cinco años en Argentina, aunque no les guste a los organismos financieros internacionales, aunque no les guste a las calificadoras de riesgo ni a los defensores del modelo neoliberal, son visiones distintas", dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

El Gobierno mexicano espera iniciar la reapertura de actividades a partir del 1 de junio, tras las jornadas de "sana distancia" adoptadas para contener la pandemia.

"No contratamos nuevos créditos, no hay endeudamiento como política, no hay condonación de impuestos ni rescates" a empresarios, agregó López Obrador.

El mandatario indicó que al sector privado esta es una medida que "no le gusta, pero para el sector productivo lo mejor es que tengamos finanzas públicas sanas, y que no nos endeudemos".

En ese marco, el presidente mexicano comentó el caso de Argentina, donde se aplicó la "política neoliberal, de manera ortodoxa", en un escenario en el que la economía tenía "síntomas de debilidad" pero sin embargo "el mismo Fondo Monetario Internacional [FMI]" autorizó al país a contratar créditos.

"Hasta donde sé, ojalá se llegue a un acuerdo, tiene que haber cuando menos una disminución de la deuda o una quita del 50%, para que pueda salir, porque si no, [Argentina] no tendría capacidad de pago, no tendría solvencia", agregó López Obrador respecto a las actuales negociaciones entre el Gobierno y el FMI.

El 25 de noviembre pasado, el FMI renovó a México por dos años la línea de crédito flexible para contingencias, por un total de 61.000 millones de dólares.

A petición del Gobierno, el monto fue menor a los 74.000 millones de dólares que disponía cuando estalló la crisis financiera internacional de 2009 y que este país nunca utilizó.