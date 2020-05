Aerolínea chilena Latam despide a 450 empleados en medio de la crisis del COVID-19

"Latam Airlines Group informa que, en el contexto de las graves consecuencias de la pandemia del COVID-19, que han impactado fuertemente al sector aéreo y a Latam, se debió desvincular a aproximadamente 450 personas pertenecientes, principalmente, a las filiales de Chile, Perú, Ecuador y Colombia", señaló la firma a través de un comunicado.

Estos despidos se sumaron a los 1.400 empleados que la semana pasada también fueron desvinculados de la compañía bajo el mismo argumento.

En esa oportunidad, el CEO de la empresa, Roberto Alvo, afirmó que "lamentablemente hemos llegado a la conclusión de que no tenemos ninguna otra opción que empezar a achicar el grupo y eso significa, entre otras cosas, que vamos a tener que dejar ir a algunas personas que trabajan con nosotros, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta crisis y tampoco sabemos cuánto tiempo tardará la industria en recuperarse, lamentablemente no le vemos un final cercano".

En abril y mayo pasado la firma redujo el 95% de sus operaciones de pasajeros, manteniendo sólo algunos vuelos entre Santiago, Estados Unidos, Brasil y destinos nacionales.