Justicia de Brasil divulga video que probaría interferencias en Bolsonaro en la policía

En los fragmentos divulgados hasta ahora, Bolsonaro se queja de forma exaltada de que intentó "cambiar" a su personal de seguridad y no lo consiguió.

"Eso se acabó; ¡no voy a esperar a que jodan a toda mi familia, a un amigo mío, porque no puedo cambiar a alguien de la seguridad (…) lo voy a cambiar (…) si no lo puedo cambiar, cambio a su jefe, si no lo puedo cambiar, cambio al ministro y punto final! ¡No estamos aquí de broma!", exclamó.

Aqui o trecho mais importante do vídeo, em que Bolsonaro diz: "Eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha. Vai trocar." 👇 pic.twitter.com/T1poJkwvbv — Alexandre Aragão (@araga0) May 22, 2020

​El video sería la prueba central del proceso que investiga la supuesta interferencia del mandatario, y que fue instaurado después de que el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, dejara el cargo acusándolo de esas presiones para favorecer intereses personales.

Según la versión de Moro, cuando Bolsonaro dice "seguridad" se refiere a la Policía Federal, ya que sus escoltas personales no dependen del ministerio de Justicia, sino del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), que administra el general Augusto Heleno.

El video corresponde a una reunión ministerial celebrada el pasado 22 de abril, y fue grabado por el propio personal de comunicación del Gobierno, algo que ocurre en todas las reuniones de este tipo; sin embargo, el Gobierno temía que saliera a la luz en su totalidad.

A través de la Abogacía General de la Unión (AGU), el Gobierno había pedido al Supremo que no lo divulgara, y después pidió que se divulgaran únicamente los trechos en los que Bolsonaro habla sobre la Policía Federal.

Según la prensa local, esos temores se explican porque en la reunión diversos ministros hicieron acusaciones y comentarios ofensivos contra China, gobernadores y otras autoridades, lo que podría generar una grave crisis política y diplomática.

Además, en la misma reunión, Bolsonaro, calificó de "mierdas" a los gobernadores que están implantando restricciones contra la pandemia del nuevo coronavirus.

El mandatario criticó de forma exaltada a "los mierdas" de los gobernadores de Sao Paulo (Joao Doria) y Río de Janeiro (Wilson Witzel), a los que acusó de implantar un "clima de terror" en Brasil por aplicar la cuarentena en sus estados.

También criticó al alcalde de Manaos (estado de Amazonas, norte), Arthur Virgilio Neto, al que acusó de estar "abriendo fosas comunes", en referencia a los muertos por COVID-19.

Asimismo, insinuó que sería una persona sospechosa por su "ideología" (el político pertenece al PSDB, una formación de la derecha moderada, y su familia estuvo en el exilio durante la dictadura).