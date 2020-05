Perú extiende hasta el 30 de junio estado de emergencia por COVID-19

"Estamos aquí extendiendo el estado de emergencia hasta el día 30 de junio, y nos estamos poniendo metas en todos los aspectos", expresó el mandatario en conferencia de prensa.

Vizcarra agregó hasta el 30 de junio el Gobierno deberá "duplicar" su capacidad de respuesta en temas de salud, sociales y económicos.

El Gobierno tenía previsto levantar el 25 de mayo el estado de emergencia, que incluye cuarentena y toque de queda por las noches; sin embargo el jefe de Estado explicó que no será posible, debido a la fuerte propagación del virus.

Vizcarra indicó que hay razones "para no bajar la guardia", por lo que el 23 de mayo se estará publicando un decreto supremo que establezca la ampliación del confinamiento, pero también medidas para "establecer un nuevo tipo de convivencia", con un concepto "más integral que no solo sea no salir de las casas".

El mandatario añadió que la ampliación tiene que ser un esfuerzo coordinado entre la población y los tres niveles de gobierno: central, regional y municipal.