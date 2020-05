Presidente de Guatemala cuestiona alianza de EEUU en lucha contra el COVID-19

"El presidente Alejandro Giammattei considera que Estados Unidos no ha sido un aliado de Guatemala en la lucha contra el COVID-19, especialmente por aspectos relacionados con la manera en la que se hace el traslado de connacionales retornados", publicó el portal informativo PublinewsGT.

Sin aportar detalles, alegando razones diplomáticas, el mandatario afirmó que "no ha sido muy pareja la cosa", tanto por el tema del despacho de vuelos con personas contagiadas, como por la ausencia de ayuda de parte de EEUU.

"No nos ha caído ni siquiera un maíz picado, eso de aliado de nuestra parte sí, pero no ha sido muy pareja la cosa", afirmó Giammattei, quien acotó que de EEUU no ha llegado "ni siquiera una mascarilla", salvo la que traen los deportados.

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, al menos 43 guatemaltecos retornados de EEUU han dado positivo al COVID-19, de ahí que los vuelos de migrantes deportados estén suspendidos actualmente.

Guatemala registra 2.354 casos del COVID-19, incluidas 48 muertes por la enfermedad.