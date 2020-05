Concejala de Ecuador que dijo que el COVID-19 no es mortal muere por "problemas respiratorios"

Uno de los países más azotados por la pandemia de COVID-19 ha sido Ecuador. Sin embargo, esto no ha frenado que sus políticos realicen comentarios polémicos sobre los riesgos del virus. Una de estas políticas fue la concejala de Manta, quien no tuvo reparos en afirmar que el virus "no era letal" y que acaba de fallecer por problemas respiratorios.