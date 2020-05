Unicef alerta del incremento de la pobreza infantil que habrá en Argentina por la pandemia

"La pobreza en la niñez llegaría al 58,6%", sostuvo la institución en un comunicado.

Dado que la pobreza afectaba al 53% de los infantes en el segundo semestre de 2019, según cifras oficiales, la cantidad de niños en esta situación crecerá 5,6 puntos porcentuales para finales de 2020, de acuerdo a Unicef.

"En términos de volúmenes de población, implicaría que entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 7,7 millones", observó la institución.

La indigencia, o pobreza extrema, también crecería hasta afectar al 16,3%, según reseña el estudio "Efectos del COVID-19 sobre la pobreza infantil y la desigualdad en Argentina".

La pobreza extrema pasaría entonces a afectar de 1,8 a 2,1 millones de niños.

La incidencia de la pobreza es mayor cuando los menores residen en hogares donde la persona adulta de referencia está desocupada (94,4%), con un trabajo informal (83,9%), con bajo clima educativo (92,9%), migrantes internacionales (70,8%) o con jefatura femenina (67,5%), destacó Unicef.

"Los datos nos muestran que el COVID-19 impacta con más fuerza en las poblaciones vulnerables, amplía las brechas de inequidad que ya había en el país y aumenta los niveles de pobreza entre las niñas, los niños y adolescentes, las victimas ocultas de la pandemia", indicó la representante de UNICEF Argentina, Luisa Brumana.

Barrios vulnerables

La pobreza será más insidiosa para los menores que viven en asentamientos precarios y villas de emergencia, pues allí nueve de cada diez niños caerán bajo este umbral.

En total 4,2 millones de personas viven en estos lugares, según el Registro Nacional de Barrios Populares.

De todos ellos, casi el 90% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 98% no tiene acceso a la red cloacal, el 64% a la red eléctrica formal y el 99% no accede a la red formal de gas natural.

El 59% de los niños de barrios vulnerables, en añadido, habitan en viviendas que tienen alguna carencia estructural.

"Si los niños y niñas residen en viviendas inadecuadas o están hacinados, es difícil aplicar medidas de contención efectivas", explicó Brumana.

Unicef también estima que el Producto Interior Bruto caerá 5,7% para finales de 2020 en un país que lleva en recesión desde mediados de 2018 .

Unicef realizó estos pronósticos basado en las proyecciones de la caída del Producto Bruto Interno (PBI) y de la Encuesta permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La agencia reconoció el esfuerzo presupuestario que realizará el Gobierno durante este año para contener los efectos económicos del coronavirus, pues la partida destinada a los sectores más desprotegidos aumentará de 514.000 millones de pesos (7.342 millones de dólares) a 650.000 millones de pesos (9.285 millones de dólares).

Este último monto equivale al 2% del PIB que se estima tendrá Argentina este año.

"Si se incluyen otros programas de apoyo laboral o productivo, como la Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción y los programas de créditos, se estima que las respuestas frente a la pandemia llegarían a los 3 puntos del PIB", añadió Unicef.

La institución propuso por ello que se otorgue un bono extraordinario de 3.103 pesos (44 dólares) a los beneficiarios de las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y por embarazo para que el monto total de la ayuda supere la línea de indigencia.

Unicef también sugirió extender los programas de protección social y paliar la situación de disparidad que hay entre los diversos sectores sociales con más políticas específicas.

En el país sudamericano la cuarentena vigente desde el 20 de marzo se extenderá al menos hasta el 24 de mayo, aunque el Gobierno prevé continuarla en todo el territorio al menos por dos semanas más.

En la provincia y la ciudad de Buenos Aires rige una fase más estricta, mientras que en el resto de las jurisdicciones se establecen menos restricciones a fin de que se movilice hasta el 75% de la población.