Expresidente colombiano Pastrana se suma a críticas por cargo dado a hijo de exparamilitar

"Desafortunadamente personajes como este, por razón de sus relaciones de sangre, ponen en entredicho los principios y la moral de nuestra coalición. No podemos untarnos de 'Jorge 40', señor presidente Iván Duque", dijo Pastrana a través de su cuenta de Twitter.

​La designación de Tovar Vélez se conoció el martes ante la prensa, lo que generó la reacción de más de 400 organizaciones sociales, que en un comunicado señalaron que se trata de una "burla para las miles de víctimas del paramilitarismo que hoy se encuentran en continua lucha por el reconocimiento de la verdad y la justicia".

Tovar Vélez es un abogado de 30 años de edad con énfasis en derechos humanos de la Universidad del Rosario, de Bogotá, cuenta con una especialización en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia y es magister en Dirección Pública de la Universidad Menéndez Pelayo, de Madrid (España).

Este miércoles más temprano, Tovar Vélez pidió que le permitan demostrar que trabajará por las víctimas del conflicto armado interno, en el cual no participó.

"Un mensaje muy claro para todas las víctimas del conflicto armado... no solo para las víctimas de 'Jorge 40': Quiero que me den la oportunidad de demostrarles, por medio de mi trabajo, que el anhelo más profundo de mi corazón es trabajar por todas las víctimas del conflicto armado sin excepción alguna", dijo en diálogo con la emisora W Radio.

El martes, en una sesión virtual de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes (diputados), la ministra del Interior, Alicia Arango, defendió a Tovar Vélez.

"El tema no es quién sea su papá, el tema es que es una persona inocente que no tiene por qué llevar durante toda su vida una carga que no le pertenece", dijo la ministra, quien aseguró que el joven abogado "no se va" de su cargo.

Jorge Rodrigo Tovar Vélez es hijo del confeso exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, excomandante del Bloque Norte de las (hoy extintas) Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y quien permanece detenido en una cárcel de EEUU por narcotráfico, de donde se prevé que salga este año y regrese a Colombia, donde deberá responder por otros delitos.

"Jorge 40" se desmovilizó en marzo de 2016, pero el grupo que lideró fue responsable de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, masacres y desplazamientos forzados que dejaron cerca de 25.000 víctimas.