El fallido proceso de paz en Colombia es "un fracaso de la humanidad"

MONTEVIDEO (Sputnik) — El fallido proceso de paz de Colombia es un fracaso de la humanidad, porque los políticos no están dispuestos a resolver conflictos, sino que invierten constantemente en presupuesto militar, dijo el expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica (2010-2015).

"Existe una falta de voluntad política de quienes dirigen a Colombia de cumplir con un acuerdo costoso que en realidad puso mucho por el camino, porque de haber triunfado este proyecto de paz había una carta de racionalidad hacia el futuro de conflicto de la humanidad; no es un fracaso de Colombia, es un fracaso de la humanidad entera", dijo Mujica durante la quinta reunión del Grupo de Puebla, realizada por videoconferencia.

Mujica sostuvo que Colombia está pagando un "precio alto", que siempre es enfrentado por los sectores más débiles de la sociedad.

"En este mundo esto no admite discusión, ya no es solo cuestión de empatía o solidaridad; son tan estrechas las relaciones de este mundo que los poderosos tienen que darse cuenta que no tiene mucha durabilidad ninguna forma de poder cuando se sigue solventando semejante desigualdad y penuria", reflexionó.

El exguerrillero añadió que nadie puede asegurar que en el futuro "nuestra América no sufra conflictos, incluso armados".

"Si cerramos la puerta a que la política suture las heridas de la guerra, estamos poniendo una brecha interminable; cuando la política fracasa, fracasa la paz", advirtió.