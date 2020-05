Venezolanos se debaten entre radicalizar y flexibilizar la cuarentena por COVID-19

"Con las medidas que se están implementando de que las personas salgan por la mañana para actividades esenciales, se corre el riesgo de propagar el virus porque todo el mundo sale, muchas empresas siguen trabajando. Si de verdad quieren frenar el brote tienen que tomar medidas más rigurosas", expresó Cristian Rodríguez, un trabajador de Catia, en el oeste de Caracas.

Venezuela cumple su novena semana de cuarentena desde que el presidente Nicolás Maduro la decretó el pasado 16 de marzo, para evitar la propagación del coronavirus

Por el contrario, María Ramírez que tiene un pequeño negocio familiar de venta de postres en La Pastora (oeste), calificó como rígida la extensión del decreto.

"Creo que la extensión de la cuarentena es una medida muy rígida considerando cómo se encuentra el país económicamente, pero en cuanto a salud sí es lo más adecuado porque los hospitales venezolanos están muy afectados por la crisis, si aquí llega esa pandemia fuertemente no habría como frenarla, sería un desastre", sostuvo.

Jennifer Antúnez, de 40 años, residente del estado La Guaira (norte) relató que su situación económica empeoró con el paso de la cuarentena, por lo que cree que no solo a nivel laboral debería flexibilizarse sino también en la circulación entre las regiones del país.

"Las ventas de mi negocio están paralizadas porque viajo a Valencia y Caracas a buscar mercancía y sin gasolina ni permiso de viaje no he podido seguir, subsistir se ha hecho una batalla", comentó.

Por su parte, Yovanna Barrios, residente del estado Zulia (oeste) manifestó que no está de acuerdo con que se abran lugares donde haya aglomeración de personas, pero considera que debe haber una flexibilización de otros comercios.

"Los negocios deberían abrir, dependiendo de su actividad económica, no estoy de acuerdo con cines, teatros ni aquellos que aglomeren gran cantidad de personas, siempre respetando las normas de bioseguridad, para evitar un rebrote", señaló.

Actividad económica

El economista Juan Carlos Valdez, en conversación con Sputnik, dijo que la actividad económica básica se mantiene activa en Venezuela pese a la medida de confinamiento.

"La actividad económica básica fundamental está activa, las personas que viven del día a día ellos lo que han hecho, es una ventaja, distinto si tienes una fábrica de pañales y no son prioritarios, tú no puedes convertir esa fábrica en una de enlatados, pero si vendes en la calle y la cuestión se puso fuerte cambias de ramo. Es una ventaja de la economía informal, que es muy flexible y quienes viven del día a día normalmente trabajan de la economía informal", sostuvo.

Valdez, conductor del programa Boza con Valdez que transmite Venezolana de Televisión, indicó que probablemente el Gobierno realizará un monitoreo del decreto que podría permitir su flexibilización.

"Durante esos 30 días habrá un monitoreo, si en el transcurso se evidencia que logramos tener un control efectivo de la expansión del virus y que en virtud de eso habrá zonas donde el peligro ha cesado sustancialmente, seguramente van a ir normalizando las actividades en esa zona. No es que van a pasar 30 días y todo va a seguir tal cual, eso va a depender del monitoreo y de la disciplina que tengan los ciudadanos", acotó.

El especialista recordó que las medidas que implementó el Gobierno venezolano buscan proteger a los ciudadanos a diferencia de otros países.

"No puedes privilegiar la economía sobre el ser humano, y aunque lo quieras hacer porque hay países que en la práctica no les ha importado mucho y han tenido que verse obligados a hacerlo, a tomar esas medidas, como es el caso de Estados Unidos, (Donald) Trump que empezó hablando que era una gripecita, (Jair) Bolsonaro igual, hasta que se dieron cuenta que no era una gripecita y tuvieron que tomar medidas en las zonas más álgidas como Nueva York en Estados Unidos y en Brasil en determinadas zonas también", expuso.

Para Valdez el decreto de estado de alarma permitió que en el país la curva de expansión del virus se mantenga aplanada.

En Venezuela se registran 440 contagios y 10 fallecidos desde el 13 de marzo cuando se detectaron los dos primeros casos.

Durante la cuarentena nacional solo pueden laborar los sectores esenciales, tales como: salud, alimentación, transporte, seguridad y medios de comunicación.