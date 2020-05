Vicente Fox: Ahorita difícilmente tengo para comer, vivo prácticamente al día

"Ahorita difícilmente tengo para comer. Yo no lo he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo [...] Aquí no hay riqueza ni dinero escondido y cualquiera que le busque no lo va a encontrar. Yo vivo prácticamente al día", señaló el exmandatario a CNN.

En el mismo marco, Fox explicó que su patrimonio provino de las conferencias que dio tras dejar la presidencia de México, por las cuales llegó a cobrar hasta 200.000 dólares. Asimismo, negó que durante su administración realizara actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.

Estos comentarios llamaron la atención de varios usuarios en redes sociales, quienes criticaron y cuestionaron los dichos del expresidente. Por ejemplo, el diputado del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña ironizó en su cuenta de Twitter y comentó que se debería "hacer una cooperación para apoyar a ese pobre hombre".

Caray, ya me dio una tristeza enorme. Deberíamos hacer una cooperación para apoyar a ese pobre hombre @VicenteFoxQue. ¿Y si le pide algo a sus hijastros que robaron a manos llenas durante su gobierno? O el mismo, robó en serio, a menos que ya tenga Alzheimer. https://t.co/l3NSSXPHKt — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 12, 2020

Por otra parte, Fox aseguró haber sido "el mejor presidente que México", porque en su Gobierno se extendió al 95% la cobertura del hoy extinto Seguro Popular, lo cual ayudó a reducir la pobreza durante su mandato.

Finalmente, el expresidente mexicano opinó sobre la estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sobre esto, dijo que no confía en las cifras publicadas por las autoridades de salud, al tiempo que acusó al actual mandatario de tener nublado su juicio por la concentración de poder en sus manos.

"Cuando se tiene tal exceso de poder, se tiende a no escuchar otras voces y se tiende a pensar que uno tiene la razón y siempre tener la razón sin importar lo que los demás digan", consideró Fox. Como muestra, resaltó las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las cuales fueron rechazadas por López Obrador.