Fiscalía ecuatoriana pide fecha para audiencia contra exfuncionaria por sobreprecios

"Fiscalía solicita día y hora para audiencia de formulación de cargos contra María Alexandra O. P., extitular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, y para cuatro funcionarios más, por el presunto delito de tráfico de influencias, relacionado con la inobservancia legal en el proceso de adquisición de kits de alimentos, en el contexto de la emergencia sanitaria", afirmó en su cuenta de Twitter.

#AHORA | Respecto a las presuntas irregularidades en la adquisición de 7.000 kits de alimentos por parte de @Riesgos_Ec, #FiscalíaEc informa ⬇️ pic.twitter.com/fT8OoV198N — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 12, 2020

​Los kits fueron destinados a los sectores más vulnerables de la población para que puedan hacer frente a la crisis por el COVID-19.

Las críticas al proceso de adquisición surgieron por el costo de cada kit, que sería de entre 140 y 150 dólares, cuando los mismos insumos que están dentro del kit en el mercado minorista no alcanzarían los 90, según denuncias de diversos sectores.

El lunes 11 de mayo Ocles renunció a su cargo y dijo que su trabajo se hizo "apegado a la norma".

"A lo largo de estos años tengo absolutamente claro que hay un bien en la vida que no tiene precio y es mi dignidad, la misma que me sostiene cada día que me levanto, la que me permite dormir sin sobresaltos, la que es el orgullo de mi familia que hoy se ve afectada por una serie de improperios y de falsas acusaciones sin fundamento", agregó.

La exfuncionaria sostuvo que el costo del kit es de aproximadamente 117 o 120 dólares, pero indicó que al contenido que posee el mismo se le debe agregar el valor del embalaje, la estiba y transporte de los mismos, para poder garantizar la distribución a nivel nacional.

La Fiscalía afirmó que allanó el viernes 8 dos dependencias del Ejecutivo denunciadas por tráfico de influencias y por supuesta corrupción en compras de alimentos para atender la emergencia por COVID-19, así como dos hospitales públicos que habrían adquirido insumos médicos con sobreprecios.