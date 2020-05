Brasil lanza un concurso para que los niños fabriquen máscaras contra el COVID-19

La ministra, que acudió a la rueda de prensa con una máscara de la mujer araña, explicó que los 50 mejores diseños serán premiados, y que los tres mejores tendrán un premio extra: "Esos niños en Navidad conocerán Brasilia y tomarán un café con la primera dama, podrán conocer el palacio (del Planalto, sede del Gobierno)", dijo.

La ministra también se propuso presentar las acciones que el Gobierno de Jair Bolsonaro está llevando a cabo para evitar la propagación del COVID-19 entre las personas sin hogar, aunque dijo no tener datos.

"Me preguntaréis: ¿son muchos, ministra? No, no son muchos, ¿por qué? Nadie les besa, nadie les abraza… ahí está, desgraciadamente", comentó la principal responsable de las políticas sociales de Brasil.

Brasil se encuentra en plena fase creciente de casos de COVID-19, sumando más de 600 casos diarios en los últimos días; en la actualidad, hay más de 8.500 fallecidos y 125.000 personas contagiadas, según los datos divulgados por el ministerio de Salud el 6 de mayo.