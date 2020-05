Médicos peruanos afirman que más cuarentena es inútil en un país agobiado emocionalmente

LIMA (Sputnik) — Una extensión de la cuarentena por el nuevo coronavirus en Perú no sería de utilidad para un país con la población agobiada emocional y económicamente, a pesar de los temores del retorno a una relativa normalidad de algunos sectores, dijo a Sputnik Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP).

"Aumentar dos o tres semanas la cuarentena no va a cambiar el panorama desde el punto de vista de la contención del virus, y lo que temo es que haya más rebeldía en personas que están agobiadas emocionalmente y mal económicamente, y que ya están saliendo sin la medida levantada. Hay que pensar en otras soluciones", señaló Maguiña, médico infectólogo.

La cuarentena, vigente desde el 16 de marzo, está prevista que se levante el lunes 11 próximo, luego de 57 días de confinamiento.

A la fecha, Perú registra 1.444 muertes por COVID-19 y 51.189 infectados; con una curva de contagio que, a cuatro días de levantarse la medida de aislamiento, no muestra signos de descender.

Maguiña propone un

"La medida de los cercos sanitarios lamentablemente no se está haciendo ahora, y tiene que hacerse de alguna manera porque es un control que ha funcionado en otros países. Tomar focos de infección mapeados, hacer pruebas y aislar a los infectados en lugares que no sean sus hogares, en un colegio, por ejemplo, porque esa gente va a salir igual porque necesita comer, trabajar", sostiene el especialista.

El médico indica que esta medida no fue tomada por un Gobierno que tuvo sus aciertos, como la habilitación de edificios para usarlos como hospitales, o una política esforzada por adquirir pruebas rápidas e incluso el ordenamiento temprano de la cuarentena, sin la cual estaríamos hablando ahora de una "catástrofe" en el país andino.

Sin embargo, las medidas de urgencia, indica el vicedecano, no pueden aliviar décadas de una política estatal sanitaria deficiente para un sistema a punto de colapsar, o claramente colapsado en departamentos como el amazónico de Loreto (nororiente), donde la situación es "desastrosa".

Tragedia en la Amazonía

Según cifras del CMP, hasta el 4 de mayo se reportaron tres médicos fallecidos por COVID-19 y 577 contagiados, de los cuales 148 están en Lima (centro) y 128 en la ciudad de Iquitos, capital del departamento de Loreto.

"Desde hace 40 años el sistema sanitario está en crisis y eso se refleja en indicadores como que tenemos problemas de tuberculosis, brotes de dengue en el oriente principalmente (Amazonía), hospitales viejos, carencia de especialistas en muchos lugares o carencia de ventiladores. Ha venido esta pandemia y ha reflejado lo que venimos diciendo desde el CMP hace muchos años: que se necesita una reforma profunda del sistema de salud", sostiene Maguiña.

A decir del vicedecano, una de las falencias mayores del sistema, y causa del alto número de contagios, es la falta de atención primaria básica, un problema de años, pero especialmente grave en la pandemia.

"No ha habido atención primaria de salud y no se está aplicando ahora, donde el Gobierno ha aplicado más una política de hospitales, que también es importante, pero hay que salir a la calles y no esperar a que la gente llegue a los hospitales", indica Maguiña.

Por otro lado, el médico sostiene que la situación en Loreto es grave, una localidad que ya reportaba una saturación de sus hospitales en diciembre pasado por pacientes con dengue y leptospirosis.

Dicha localidad necesita actualmente 800 balones de oxígeno, y entre la empresa privada y el Gobierno logran proveer apenas 300.

Con cadáveres esperando ser eliminados por crematorios excedidos en su capacidad, el vicedecano del CMP exhorta al Gobierno a que declare a Loreto como "zona de desastre".

"Desde el CMP estamos pidiendo que se haga un puente aéreo porque hemos declarado a Loreto como zona de desastre. Hay una ley que se llama Ley de Desastre, sabemos que Lima va a resistir, pero el Estado tiene la obligación de intervenir con todo su aparato en Loreto", sostiene Maguiña.

Según los últimos datos de la OMS, en el mundo existen 3.517.345 casos confirmados de contagio y 243.401 muertos por el coronavirus SARS-CoV-2.