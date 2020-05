López Obrador cruza declaraciones con Calderón ante posible investigación en su contra

"Lo que puede suceder, pero depende de la investigación sin sesgos políticos, es que en las declaraciones de García Luna se implique al expresidente [Felipe Calderón]. Aclaro: hasta ahora no hay elementos que yo sepa para que con el caso de García Luna se pudiera involucrar y juzgar al expresidente", señaló López Obrador.

"Pero no nos adelantamos, esperemos a que avance el juicio. Vamos a actuar siempre con rectitud, aunque se trate de nuestro adversario [Felipe Calderón], aunque, entre otras cosas, nos haya robado la Presidencia", atajó López Obrador.

Posteriormente, el presidente de México descartó la posibilidad de iniciar alguna investigación contra Felipe Calderón, salvo que la gente se manifiesta a favor de esa posibilidad por medio de una consulta ciudadana. No obstante, aseguró que, si Estados Unidos pide a su Gobierno información de Calderón, entregaría lo solicitado, siempre que esa petición se dé en el marco de la legalidad.

Tras estos comentarios, el expresidente Calderón recurrió a su cuenta de Twitter para responder al líder del Ejecutivo.

"Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la justicia no es [un] asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos", escribió.

Además, aprovechó la misma plataforma para pedir a López Obrador que dedique su atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

"Y una sugerencia respetuosa:, la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo, y en la terrible recesión económica que viene, la peor del México moderno. Lo necesitamos ahí. Dígales a sus estrategas queconmigo", remató Calderón.

La mención sobre una investigación en contra del expresidente surgió a partir de las declaraciones de la exembajadora de Estados Unidos en México Roberta Jacobson. La exfuncionaria aseguró que su Gobierno indagaba en los vínculos entre Genaro García Luna —el secretario de Seguridad Pública (SSP) durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012)— y el Cártel de Sinaloa. El exfuncionario mexicano es acusado en EEUU de cuatro cargos por narcotráfico, aceptar sobornos del Cartel de Sinaloa y dar declaraciones falsas a las autoridades.

En la misma entrevista, Jacobson sugirió que, si el Gobierno de Felipe Calderón no tenía esa información sobre su funcionario, "probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad". Calderón también respondió a esos señalamientos en su cuenta de Twitter, e insistió en que no conocía de los nexos de su secretario de Seguridad Pública con el narcotráfico, al tiempo que negó que Washington le diera información al respecto.