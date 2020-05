Universitarios de Ecuador protestan por recorte del presupuesto para educación superior

"La convocatoria surgió desde los estudiantes, docentes, empleados, personal administrativo, trabajadores, en defensa del presupuesto para las universidades. Esta es una lucha justa porque decenas de miles de estudiantes son usuarios de la educación pública", dijo a periodistas Dimitri Madrid, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, con sede en Quito.

Los universitarios denunciaron que el Ministerio de Finanzas recortó aproximadamente 100 millones de dólares del presupuesto a las universidades y escuelas politécnicas del país.

El plantón se realizó en las inmediaciones de la Universidad Central, al norte de Quito, a la que la medida reduciría alrededor de 11 millones de dólares.

"No al recorte universitario, sin educación no hay futuro; la educación no se negocia; la educación no se vende, se defiende", se leía entre los carteles que portaban los estudiantes, que también fueron a la manifestación con tapas de ollas para hacerlas sonar.

La protesta es la primera que se realiza desde que entraron en vigencia en Ecuador las medidas de restricción para frenar la propagación del COVID-19.

Los manifestantes acudieron con mascarillas de protección, capuchas, guantes y guardaron la distancia social de dos metros entre uno y otro, como medidas de prevención.

Intentaron recorrer varias cuadras hacia la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero un fuerte contingente policial lo impidió.

La reducción del presupuesto que, según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) obedece a la disminución en un 10% en la recaudación del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y del Impuesto a la Renta, también afectaría a universidades cofinanciadas.

En total "42.785 estudiantes (datos proporcionados por siete de ocho universidades cofinanciadas) fueron becados en el 2019 con asignaciones estatales. Si estas se redujeran ahora, no se afectaría a las universidades cofinanciadas, sino directamente a estos estudiantes de escasos recursos", dijo Fernando Ponce, rector de la privada Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en su cuenta de Twitter.

Los rectores de ocho universidades, mientras tanto, presentaron una demanda ante la Corte Constitucional por incumplimiento a la Ley Orgánica de Educación Superior.

El artículo 22 de esa Ley establece que el Estado no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias o retrasar sus transferencias a ninguna institución del sistema.

Otras acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y varios colectivos y organizaciones sociales.