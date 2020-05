El Gobierno de México espera pico de pandemia de COVID-19 el 6 de mayo

"Aquí vamos a tener el pico de mayor afectación dentro de una semana, se calcula el 6 de mayo, porque el contagio inició en la Ciudad de México, antes que en otros sitios, un mes antes", anunció el mandatario en conferencia de prensa, tomando como referencia la curva de propagación del patógeno elaborada por un grupo asesor de científicos y matemáticos.

El gobernante mencionó que ese pronóstico es el resultado de "nuevos datos de los técnicos, de médicos, de científicos, con nuevas proyecciones sobre los tiempos que vienen en los estados o ciudades más afectadas".

En este país son cinco las ciudades más afectadas, que presentan "circunstancias muy específicas".

La epidemia se concentra en la siguientes regiones urbanas:

la Ciudad de México y zona metropolitana del central Valle de México;

la zona de Cancún en la costa del Caribe mexicano;

Culiacán, capital de Sinaloa (noroeste);

Tijuana, Baja California (fronteriza con EEUU);

Villahermosa, capital de Tabasco (sureste).

López Obrador pidió a la ciudadanía "no pensar que, como no se tiene una situación parecida en otras ciudades, como Monterrey, Guadalajara, Campeche o Hermosillo, nos confiemos, se relaje la disciplina y pensemos que ya no hay problema".

El mandatario dijo que algunos hospitales del sur de la capital ya están saturados, sobre todo las clínicas de la seguridad social, de trabajadores del Estado, y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

"Hacemos un llamado para que asistan a los hospitales donde se tiene camas, ventiladores médicos, donde no hay saturación, para que no haya espera ni pérdida de tiempo, es importantísimo para salvar vidas", expresó en su actualización del curso de la pandemia.

México atraviesa la llamada Fase Tres de "aceleración de contagios", y las actividades reiniciarán en un mes más, el 1 de junio próximo.