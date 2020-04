Trabajar en medio de la pandemia es "una odisea" para venezolanos

CARACAS (Sputnik) — Los trabajadores venezolanos de sectores esenciales ajustaron sus dinámicas para trabajar en medio de la pandemia por COVID-19 y, según contaron a Sputnik, la rutina no se hace nada fácil entre el cumplir con sus funciones y no descuidar las medidas de protección para evitar el contagio.

"Ha sido una odisea debido a que me tengo que cuidar demasiado, pero la gente que va a comprar parece que no se cuida, a veces cuándo van a comprar parece que se les olvida la cuarentena. Cuando llego a mi casa meto a lavar toda mi ropa y dejo afuera los zapatos", relató José Márquez, vendedor de víveres en el mercado de Coche, en Caracas (oeste).

El horario de trabajo cambió para algunos, es el caso de Karelys Hernández, funcionaria del área judicial, quien pasó de trabajar una jornada diaria a asistir cuando lo solicitan las autoridades entre una o dos veces a la semana.

"A raíz de la cuarentena trabajamos por guardia para recibir y escuchar nuevos procedimientos, que vale recalcar no han disminuido y de igual manera se presentan casos por hurto, homicidio, etc. quedando en evidencia que la delincuencia no está cumpliendo con la cuarentena", expresó.

Las dos veces a la semana que puede ir a los tribunales se convierten para Hernández en una "pesadilla", pues la escasez de gasolina acarreó problemas con el transporte público.

"Cuando vengo a trabajar para resolver alguna incidencia me he visto en la necesidad de pedirle a alguna compañera que me dé la cola (aventón) para llegar hasta el trabajo, debido a la gravedad que presenta el transporte por la gasolina y por la cuarentena. Es imposible llegar en autobús porque no hay y si en un remoto caso llega alguno, cobra un pasaje muy alto", indicó.

Por su parte, Génesis Rondón, dueña de una charcutería en el estado Miranda (norte), combinó el trabajo de ventas que realiza hasta las 2 de la tarde (18.00 GMT) con los estudios de su hijo que, por la cuarentena, son desde casa.

"Desde que empezó la cuarentena hemos estado trabajando porque en Venezuela no ha parado la venta de alimentos. Mi hijo estudia en las tardes y llego a hacer las tareas con él; lo que me ha costado han sido las medidas de prevención, como lavarnos las manos a cada rato y el uso de tapabocas", dijo.