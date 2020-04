Senado paraguayo analiza interpelación a un ministro por falta de entrega de kits de COVID-19

"Acompañamos como bancada el pedido de interpelación al ministro de Educación, Eduardo Petta; la educación no está pasando por un buen momento y necesitamos respuestas", afirmó en su cuenta de la red social Twitter el senador Tony Apuril.

El pedido de interpelación fue realizado por los miembros de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenapes) y por varios senadores de distintas bancadas.

"Petta juega con el hambre de los niños/as y adolescentes; los niños que no traen la tarea hecha por no tener Internet no van a recibir los alimentos, según el ministro Petta", dijo la Fenapes en su cuenta de Facebook.

De aprobarse la interpelación, el titular de la cartera educativa deberá responder sobre el plan de contingencia ante la pandemia del coronavirus, la entrega de los kits escolares, alimentación escolar y clases virtuales.

Los estudiantes consideran que las clases fueron suspendidas hace más de 40 días y que hasta la fecha no son más que un "fiasco las improvisaciones" del Ministerio en las clases virtuales.

Petta afirmó este 30 de abril que la interpelación es una "simple oportunidad" para aclarar las dudas que puedan surgir en torno a su gestión, informó el portal Agenda Paraguay.

Sobre su continuidad al frente de la cartera educativa, el ministro dijo que la decisión depende exclusivamente del presidente Mario Abdo Benítez.

Retorno de clases

Por su parte, los docentes agremiados a la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP) propusieron este 30 de abril que estudiantes vuelvan a clases presenciales de forma escalonada, a pesar de que la idea del Gobierno es que el retorno a las actividades ocurra después de diciembre, informó el diario La Nación.

El presidente anunció el lunes que, por recomendación del Ministerio de Salud, se postergan las clases presenciales hasta diciembre debido al coronavirus.

Por su parte, el vocero de la OTEP, Gabriel Espínola, calificó de "desatinadas" las decisiones tomadas por Gobierno debido a que "no se adecuan a la realidad".

"Creemos que desde las zonas rurales, desde las poblaciones indígenas y comunidades suburbanas, de manera progresiva, en el transcurso del año, se pueda ir regresando para el desarrollo de la tarea presencial", manifestó Espínola.

El dirigente dijo que el planteamiento de la OTEP es conformar un comité de emergencia educativa que defina los posibles caminos a seguir por estudiantes y docentes durante la emergencia sanitaria.

Actualmente en Paraguay hay una cuarentena total, pero desde el próximo lunes se implementará la "cuarentena inteligente", que permite que algunos sectores de la economía retomen sus actividades.

Hasta el momento, Paraguay tiene 249 casos de COVID-19, 9 de muertos y 111 de recuperados.