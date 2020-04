Exjefe policial de Honduras niega acusaciones de EEUU por narcotráfico

"Me están mencionando con el abogado Tony Hernández, si él se dedicó a esa actividad no lo puedo confirmar, si el Departamento de Estado tiene esa declaración, tengo que ir a defenderme porque no puedo aceptar tanta persecución a acusaciones que no son ciertas", declaró Bonilla al noticiero local Hoy Mismo.

El acusado, quien asumió la jefatura de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2016, agregó que nunca tuvo relación de ningún tipo con Hernández, condenado en octubre pasado por una corte de New York (EEUU, noreste) por tráfico de droga.

"Si me están mencionando con el abogado Tony Hernández, si él se dedicó a esa actividad que yo no puedo ratificarla, la información podría circular, pero relación con él jamás la tuve", agregó Bonilla, que se dijo "ofendido" por la acusación.

El otrora comisionado general de la Policía afirmó que estas acusaciones responden a una venganza de Alexander Ardón, quien guarda prisión en EEUU por delitos de conspiración y narcotráfico.

Según una nota recién divulgada por el Departamento de Justicia de EEUU, Bonilla es señalado depara proteger los envíos de cocaína y asesinato de un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a varios políticos hondureños de alto rango.

Geoffrey S. Berman, fiscal del distrito sur de Nueva York, y Wendy Woolcock, agente especial de la Administración de Control de Drogas (DEA, siglas en inglés), confirmaron que 'el Tigre' fue acusado en la corte federal de Manhattan.

"Hay documentación plena de mi trabajo y cómo fue mi lucha contra el narcotráfico, formé parte de un trabajo articulado con el departamento de la DEA, en mi humilde gestión se trabajó de la mano con el Gobierno de los Estados Unidos", declaró Bonilla.

El presidente Hernández ha negado reiteradamente cualquier vínculo con el tráfico de drogas, pese a las denuncias presentadas por la Fiscalía que juzga a su hermano sobre un millón de dólares que supuestamente le envió el narcotraficante mexicano Joaquín 'el Chapo' Guzmán.