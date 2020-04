Cientos de chilenos hacen fila para acudir a mall que reabrió en medio de la pandemia

"Abrimos el mall Apumanque como una prueba para ver como resulta la experiencia, y de acuerdo a eso vamos a evaluar lo que pasará posteriormente con este y otros centros comerciales", afirmó en conferencia de prensa el alcalde de la comuna de Las Condes (sector oriente de la capital), Joaquín Lavín, quien encabezó la reapertura.

Que maravilla... la gente aplaudiendo por que abrieron el Apumanque... Shile y sus prioridades!!! Ahí quedaron los 888 nuevos contagiados... pic.twitter.com/gPDOksCOaZ — 💚Queen Lora Snow👑💫💚 (@LaViudaDeBowie) April 30, 2020

Las autoridades impusieron algunas restricciones, entre ellas, que el máximo de personas al interior del mall podrá ser sólo de 1.100 en simultáneo, y cuando se llega al límite los demás clientes deben hacer fila afuera del edificio hasta que los de adentro vayan saliendo.

En @24HorasTVN dicen que han entrado 3 mil personas al Apumanque en menos de 3hrs.Estamos en una etapa clave de control del #COVIDー19. No hay que ser alarmista, pero mucho menos entrar a relajarnos como hoy vimos cuando Lavín abrió la puerta del Mall ¡Una locura! #Covid2019Chile pic.twitter.com/oAQchJqjdc — Nataly Campusano (@Naty_campusano) April 30, 2020

Lo que llamó la atención de los usuarios de redes sociales es que varios de los clientes que llegaron al lugar pertenecían a grupos de riesgo, sobre todo adultos mayores, y muchos no respetaban la separaciónco mínima recomendada de un metro entre personas.

Otras medidas de restricción fueron: el cierre del mall será cuatro horas más temprano, las personas que ingresen deben someterse a un control sanitario y están obligados a usar mascarillas, no puede haber más de dos personas dentro de una misma tienda y los clientes no pueden probarse la ropa ni tocar excesivamente aquellos productos que no van a comprar.

El 3 de marzo se confirmó en Chile el primer caso de COVID-19, el 19 del mismo mes comenzó a regir el estado de catástrofe en todo el territorio nacional, se cerraron las fronteras para extranjeros no residentes, se prohibieron los eventos de más de 50 personas y se decretó toque de queda nocturno.

Hasta la fecha, se han contagiado un total de 16.023 personas desde que comenzó la pandemia y 227 personas infectadas han fallecido.

A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (sudeste), causado por una nueva cepa de coronavirus llamada SARS-CoV-2.