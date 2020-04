Policía venezolana recupera camión hurtado con alimentos de programa del Gobierno

View this post on Instagram

Cicpc recuperó 798 cajas de Clap que habrían sido hurtadas Funcionarios de la División Contra Hurtos del Cicpc, capturaron flagrante a Omar Romero Ramírez (32) y Jimy Bra Adjunta (46), en la autopista Francisco Fajardo a la altura del distribuidor La Yaguara en Caracas, por hurto de 798 cajas de Clap. Durante las investigaciones se pudo conocer que el transporte tenía como destino el estado Miranda y durante su traslado, el chofer de dicho camión identificado como Humberto quien aún está por aprehender; coordinó con los detenidos la sustracción de las mismas con la finalidad de que no llegaran a su destino. Posteriormente, Humberto devolvería el vehículo con la mercancía y simularía haberla recibido así. En el procedimiento se logró recuperar el total de la mercancía y un camión marca Iveco, placas 08YMBD, utilizado como medio de comisión. Ambos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 17º del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. R. Karoline Echenagucia #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos