López Obrador explica quién le recomendó no usar cubrebocas

El Gobierno de México continúa con las conferencias matutinas de manera presencial, a pesar del aumento de contagios en el país; además, el presidente aclaró las razones por las cuales no usa mascarilla.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tiene previsto suspender las conferencias matutinas que se llevan a cabo de lunes a viernes en Palacio Nacional; sin embargo, no descartó la posibilidad de hacer videoconferencias si la situación por la pandemia de COVID-19 se agrava.

Por otro lado, el mandatario aclaró que no usa ningún tipo de mascarilla como protección facial por recomendación del ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Le pregunté y él ya tiene toda una explicación sobre eso", explicó.

"Ya le tengo cariño a las mañaneras, ya me acostumbré. ¿No les gusta que hagamos esto? Si se complica [la emergencia sanitaria por la COVID-19], desde luego, pero aquí [en la sala de conferencias] la regla es no pasar de 50. Esa es la regla y sana distancia y cuidarnos, ya nuestros compañeros de más edad ya no asisten, hacen bien en cuidarse", dijo sobre la posibilidad de suspender las conferencias presenciales que da por las mañanas.

Del mismo modo, precisó que se encuentra bien de salud debido a que lleva tratamiento médico y se mantiene ejercitado.

"Yo me cuido y estoy bien de salud. Muy bien. Me tomo mis pastillas. Como ustedes saben, a mí me dio un infarto y a partir de entonces tengo tratamiento médico. ¿Para qué voy a ocultar las cosas? Pero estoy muy bien, no tengo ningún problema de salud", expresó.

Por otra parte, se refirió a las diversas situaciones que se deben atender en el país para explicar la razón por la cual no se han suspendido las actividades gubernamentales en su totalidad. "He aprendido que problema que se soslaya, estalla; que, por ejemplo, para enfrentar la crisis económica ya tengo el plan. Me llevó tiempo trabajar, ajustar, hablar con todos, definir cómo íbamos a rehacer el presupuesto, elaborar las iniciativas para el Congreso, definir sobre cómo dispersar los fondos para la gente", declaró.

"Todo eso me tiene preocupado, el estar ahí pendiente. Yo creo que podemos seguir así si nos cuidamos y si vemos que no debe de seguirse haciendo la conferencia de esta manera, lo que podemos hacer es reducir el número o rotarnos", agregó.