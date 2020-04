Venezolanos se muestran escépticos con acuerdo de precios de productos esenciales

"Entiendo que el Gobierno busca frenar la especulación por parte de los comerciantes, pero por la experiencia que tenemos en otras ocasiones cuando hay una regulación de precios los comerciantes lo que hacen es dejar de comprar el producto para no venderlo, alegando que no le deja ganancia y eso lo que trae es que no se consigan los productos básicos en los anaqueles", expresó a Sputnik Sari Goncalves, residente de La Guaira (norte).

El 27 de abril, el Gobierno firmó un acuerdo de precios de productos de primera necesidad con empresarios de diversos sectores de producción, los cuales "deben ser respetados por todos".

La medida fue precedida por la ocupación por 180 días la empresa de alimentos Coposa y la supervisión de las ventas de otras tres compañías del sector, toda vez que el presidente Nicolás Maduro alertó sobre la especulación en la que incurrió el sector privado con la suba de precios de los productos

En la misma línea opinó el profesor universitario Antonio Duarte, quien expresó a Sputnik su temor de que la regulación de los precios afecte la producción y eso traiga consigo la escasez.

"La escasez estará presente, debido que no habrá producción, debido a que la empresa privada no tendrán cómo reponer el mercado, debido a que todo lo que se consume en el país es pagado con dólar paralelo; sabiendo las medidas otorgada por Maduro, el pueblo salió a comprar lo que pudiera antes un cierre o escasez de la producción privada", indicó.

Mayor control

Por su parte, Inés Iriarte, de 46 años, no le ve ningún beneficio al acuerdo de precios, pues dijo que éstos siguen estando por encima de salario mínimo mensual.

"No creo que (los acuerdos) estén acordes a la realidad del país (…) todo se va a seguir disparando más aún. El cartón de huevos cuesta tres dólares y el salario integral, que es el sueldo más los cestatickets (beneficio de alimentación) está en 800.000 bolívares, que serían como cuatro dólares", indicó.

El Gobierno anunció el 27 de abril que a partir del 1 de mayo el salario mínimo pasa de 450.000 bolívares (unos 2,6 dólares) a 800.000 bolívares, equivalente a 4,6 dólares.

Luis Núñez, residente de La Vega, al oeste de Caracas, coincide en que el precio de los productos sigue estando por encima del poder adquisitivo de los ciudadanos.

"No es que los precios hayan bajado muchísimo, más bien creo que están ratificando hasta cierta medida el tema del aumento de los precios. No hay esa distorsión tan grande, lo que va a causar el impacto es que la gente no tiene el poder adquisitivo para comprar esos productos; más que escasez creo que habrá imposibilidad para comprar las cosas", sostuvo.

Entre tanto, Adelfa Miranda manifestó que aunque apoya la medida el Gobierno debe tomar mayor control para que en realidad se beneficien los ciudadanos con menos ingresos.

"Aplaudo la medida del Gobierno, porque es una medida que va a los más desasistidos con menos poder adquisitivo; pero sabemos que esto va a traer desabastecimiento porque es una constante, lo hemos vivido a través del tiempo, es necesario mayores controles para que esto se dé realmente y pueda salir beneficiado el pueblo", expuso.

En Venezuela los comerciantes ajustan los precios casi a diario al valor del dólar paralelo, que en la última semana se ha mantenido por encima de los 180.000 bolívares la unidad.

Según las cifras de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) la inflación de marzo fue de 21,2%.

De acuerdo con las Perspectivas Económicas Mundiales publicadas por el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto de Venezuela caerá 15 % este año.