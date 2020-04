ELN no ampliará el cese el fuego unilateral que mantiene en Colombia por COVID-19

BOGOTÁ (Sputnik) — El Comando Central (COCE) de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que no prorrogará el cese del fuego unilateral que mantiene desde el 1 hasta el 30 de abril como gesto humanitario por la emergencia de por el coronavirus.

"El Ejército de Liberación Nacional informa que el cese el fuego unilateral activo realizado como gesto al país culmina el día 30 de abril a las 24 horas [05.00 GMT]", indicó el ELN en un comunicado.

Asimismo, advirtió que las estructuras de esa guerrilla reanudarán sus operaciones militares a partir de la fecha y hora señalada.

En la misiva, el COCE calificó como "desafortunado" que el Gobierno colombiano no hubiera respondido "de manera recíproca", y dijo que queda claro que se trata de una administración "guerrerista" ante la emergencia en la que se mantiene el país por el coronavirus SARS-CoV-2

"No queda duda en la forma cómo utiliza la pandemia para instaurar un estado de sitio permanente, negando los derechos y todas las garantías políticas y sociales de los colombianos; el Gobierno no está brindando la atención sanitaria contra la pandemia, ha obligado a la población a permanecer encarcelada en sus casas, pero no garantiza los recursos básicos para su subsistencia", dijo.

Por último, el COCE consideró que la Administración del presidente Iván Duque no tiene voluntad para retomar los diálogos de paz en La Habana, por lo que "es el momento" de que su delegación de paz, compuesta por 10 integrantes de la guerrilla, retorne a sus campamentos "con todas las garantías y condiciones de seguridad pactadas con el Estado colombiano".

Dichas garantías hacen parte de los protocolos de ruptura de negociaciones de paz firmadas con el Gobierno del anterior presidente, Juan Manuel Santos (2010-2018), según las cuales los delegados pueden regresar a sus campamentos sin ser detenidos por las autoridades ni extraditados.

El Gobierno de Duque rompió de manera unilateral las negociaciones de paz con el ELN en febrero de 2019, luego de que esa guerrilla se adjudicó un atentado con un vehículo cargado con explosivos en una escuela de cadetes de la Policía, en Bogotá, que dejó 22 estudiantes muertos y 60 más heridos el 17 de enero de ese mismo año.

Este 27 de abril más temprano, el representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, pidió al ELN que prorrogara por tiempo indefinido el cese el fuego unilateral.

"En momentos en que resulta claro, para Colombia y para el mundo, que el camino para superar el enorme desafío que representa COVID-19 es todavía largo y complejo, es imprescindible mantener y consolidar condiciones que permitan la atención a las comunidades más vulnerables. Por ello, aliento al ELN a prorrogar su cese al fuego", escribió Massieu en un comunicado difundido por su oficina.

Massieu también llamó a otros grupos armados ilegales a que suspendan sus acciones para que la ayuda requerida en el marco de la pandemia pueda llegar a las poblaciones más necesitadas.