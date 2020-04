AMLO rechaza avalar créditos del BID a empresas ante COVID-19

"Ese aval no podemos nosotros otorgarlo, porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados (…), además, no me gusta mucho el 'modito' de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, ya no es como antes, no estamos de floreros, de adorno", respondió el mandatario en conferencia de prensa a una pregunta sobre el acuerdo recién alcanzado.

El financiamiento para unas 30.000 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) entre el CMN y el BID Invest, agencia del organismo interamericano, fue anunciado oficialmente el 26 de abril, indicando que tenían el respaldo de la Secretaría de Hacienda que encabeza Arturo Herrera.

"Si es a cargo del presupuesto no lo acepto, porque tenemos que rescatar a los que necesitan comer, si no es con el aval del Gobierno no hay problema, bienvenido" el acuerdo, para acceder a los créditos, dijo el jefe de Estado.

La Secretaría de Economía informó el 26 de abril que "BID Invest, el CMN y la Secretaría de Hacienda de México anuncian créditos para brindar apoyo a PYMES", en un mensaje difundido en su cuenta oficial de Twitter, acompañado con las etiquetas #UnidosSaldremosAdelante y #MéxicoSolidario.

Ese anuncio fue aplaudido en la misma red social por el canciller mexicano Marcelo Ebrard: "Felicitaciones, muy oportuna iniciativa para proteger nuestra planta productiva y el empleo", pero la presidencia no hizo ningún reporte del acuerdo.

Sin costo al erario sí

López Obrador condicionó la aprobación del Ejecutivo al acuerdo.

"Estoy de acuerdo dependiendo de si no le cuesta al pueblo, o sea, si no es a cargo del presupuesto, adelante (…), nada más que no le cueste a la Nación, porque nosotros no podemos avalar eso", subrayó.

El gobernante descartó obtener dinero del organismo internacional "para rescatar a un sector de la población, cuando hay 60 millones de mexicanos en la pobreza (…), es inmoral es inhumano".

"¿Cuál va a ser la garantía, las reservas [internacionales]?" del banco central, preguntó.

La enfática respuesta negativa fue: "No, no, las reservas no son del Banco de México, no son del Gobierno, son de la Nación, de todos los mexicanos".

Según el acuerdo, los fondos serán destinados a las pequeñas empresas que forman parte de las cadenas de valor de grandes compañías.

El financiamiento a través de "factoraje inverso", es un instrumento que permite a las Mipymes obtener financiamiento sencillo a tasas muy atractivas, según el documento suscrito.

BID Invest buscará la colaboración de la banca comercial, inversionistas internacionales y la banca de desarrollo (estatal), para movilizar recursos adicionales.

En México existen aproximadamente 41 millones de mipymes, que aportan 42% del producto interno bruto y generan 78% del empleo en todo el país, pero solo un 23% de ellas obtiene financiamiento comercial.

Uno de los programas abarca la cuarta parte del crédito por 3.000 millones de dólares en créditos en modalidad de "factoraje inverso, que complementen los tramos de financiamiento que ya existen" en el país.

El BID Invest señala que su apuesta es por "mantener el funcionamiento adecuado de las cadenas de suministro y optimizar el capital de trabajo, continuar con la actividad productiva y proteger los empleos".

El Consejo Mexicano de Negocios reúne a los líderes de las empresas más importantes del país y es uno de los siete organismos con voz y voto del poderoso Consejo Coordinador Empresarial.

Entre los magnates del CMN están: