Fiscalía de Ecuador comienza a recibir denuncias por suba de casos de violencia de género

"La Fiscalía General del Estado (FGE), consciente y preocupada por la violencia contra las mujeres y su núcleo familiar, pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de realizar denuncias por estos delitos a través de su página web", dijo un comunicado de la Fiscalía de Ecuador.

Esta opción permite a la institución, además, atender y acompañar a las víctimas después de la denuncia en línea, agregó

Ecuador se encuentra en emergencia sanitaria desde el 12 de marzo.

Al 11 de abril, el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 recibió 6.819 llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar, informó su director Juan Zapata.

Aproximadamente el 55% de las alertas corresponden a Quito, capital del país, y a Guayaquil (oeste), epicentro de la epidemia, con un promedio de 235 llamadas diarias de mujeres víctimas de algún tipo de violencia.

El otro 45% correspondió a otras zonas del país.

En el mismo lapso, el Consejo de la Judicatura registró 429 flagrancias a escala nacional por violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, de acuerdo a un comunicado del organismo.

Mientras el servicio telefónico del Centro de Protección Integral de Derechos Warmi Pichincha de la Prefectura de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito) recibió más de 50 llamadas con pedidos de ayuda por algún tipo de agresión al interior de hogar.

Ante la situación, la Prefectura activó el protocolo "canasta roja" con una línea telefónica exclusiva para recibir denuncias de violencia intrafamiliar.

Según la vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, Sybel Martínez, durante la emergencia sanitaria se han contabilizado seis intentos de femicidio y tres consumados, donde fallecieron dos mujeres jóvenes y una niña de cuatro años.

A pesar de estas cifras, la Fiscalía General de Ecuador aseguró que sus estadísticas revelan que las denuncias sobre violencia de género han disminuido más del 80%, mientras los estudios de ONU aseguran que la violencia escala en el confinamiento.

Esto quiere decir que las personas no denuncian, quizá porque no conocen cómo hacerlo (más en el contexto del estado de excepción) o porque las vías disponibles no son expeditas. Muchas personas desconocen que pueden denunciar si conocen de un caso, sin ser víctimas sino testigos, agregó la Fiscalía.

A fines de 2019, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, informó que en Ecuador 65 de cada 100 mujeres han vivido alguna forma de violencia de género.

De esas mujeres, 56,9% son víctimas de violencia psicológica, el 35,4% ha sido objeto de violencia física, otro 32,7% ha vivido episodios de violencia sexual y el 16% la violencia patrimonial.