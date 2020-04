Un sismo sacude Honduras

Moderado temblor percibido en Honduras, Belice y península de Yucatán.

Un sismo de magnitud 6.1 ocurrió el 16 de abril, a las 02:05 am. hora local, con epicentro localizado en el Mar Caribe, a 50 km N of Savannah Bight, Honduras. Profundidad: 10 km. Datos: EMSC/GFZ

Tsunami? No. pic.twitter.com/VR3jEQiZF1