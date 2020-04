Bukele advierte que no acatará resolución que le ordena "dejarlos morir" a salvadoreños

"NINGUNA resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño" apuntó Bukele en su Twitter. Y añadió: "No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la constitución. Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir".

En una resolución emitida el 15 de abril, la Sala de lo Constitucional resaltó que solo una ley formal, es decir, un decreto legislativo sancionado y publicado debidamente puede imponer confinamiento o internamiento sanitario forzoso a quien desobedezca la orden de quedarse en casa, y que los decretos o reglamentos del Poder Ejecutivo no tienen validez alguna para limitar derechos fundamentales.

En su resolución, el organismo ordenó "el cumplimiento pleno y efectivo de las medidas cautelares y de tutela [...] para garantizar los derechos fundamentales de libertad e integridad física relacionados con el hábeas corpus", y exhortó a la asamblea legislativa a que "regule mediante una ley formal, en coordinación con el Ministerio de Salud, las medidas limitadoras de la libertad física derivadas de la grave situación de emergencia por la pandemia del COVID-19".

El 14 de abril, la Casa Presidencial publicó un decreto ejecutivo que establece las medidas extraordinarias de prevención y contención de la pandemia. Las medidas de control sanitario, efectivas a partir del 14 de abril, suponen a juicio del presidente "la misma cuarentena, con las mismas sanciones", más algunas restricciones anunciadas en los últimos días.

Dos días antes, Bukele advirtió que se prohibiría andar en la calle sin mascarilla, así como sin una razón justificada para estar fuera, y amenazó con el decomiso de vehículos y licencia a los que conduzcan sin justificación. Los infractores, según el presidente, deber ser recluidos durante 30 días en centros de cuarentena controlada.

Con cinco nuevos casos de infección confirmados el miércoles, El Salvador acumula de momentos 164 contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, incluidos seis decesos y 33 altas médicas.