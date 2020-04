Más de 36.000 venezolanos han dejado Colombia en medio de cuarentena por COVID-19

"Desde que se inició la restricción, diariamente están llegando desde varias regiones del país con el anhelo de llegar a territorio venezolano", dijo el secretario de Fronteras, Víctor Bautista, a la emisora Caracol Radio en Cúcuta (nordeste, frontera con Venezuela), al referirse a la cifra de 36.000 migrantes de Venezuela que han salido de Colombia.

Según datos de la estatal Migración Colombia de febrero pasado, 1,8 millones de migrantes venezolanos permanecen en el país, la mayoría de ellos de manera ilegal.

Sin embargo, miles han regresado a Venezuela en las últimas semanas en medio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno hasta el 26 de abril por, lo que ha dejado desoladas las calles en las que los migrantes venezolanos buscaban su sustento diario.

"Hemos venido adelantando coordinaciones para lograr que este paso por la frontera sea de la manera más ordenada, con los controles necesarios y las previsiones sanitarias, que es lo que concentra la atención en estos momentos, entendiendo que están llegando en buses desde diferentes puntos de nuestro país", dijo el funcionario a la emisora.

Agregó que "desde hace un mes, cuando inició este proceso, hemos venido registrando el movimiento de migrantes del interior del país, del occidente de Ecuador y de varias regiones, que de manera voluntaria han decidido retornar".

Mientras, más de 200 ciudadanos venezolanos protestaron en el centro de Bogotá para exigirle al Gobierno central y a la alcaldía que habiliten las ayudas y vuelos humanitarios para que puedan regresar a su país ante la emergencia derivada del COVID-19, según un video que circula en redes sociales.

"Lo que queremos es devolvernos para nuestra tierra, para nuestra patria, es lo único que estamos solicitando, vuelos humanitarios, autobuses humanitarios. ¿Si lo hicieron en Cali (suroeste) y en otros departamentos por qué aquí en la capital no se hace y no nos prestan atención?", dijo uno de los voceros en dicho video, grabado en la céntrica Plaza de San Victorino, un sector de almacenes populares que ahora permanece vacío.

"Aquí [en la plaza] solo estamos 200 venezolanos, pero ya vienen en camino otros 430, y no solo somos nosotros, la lista es de 1.500 venezolanos que ya estamos organizados y queremos salir de Colombia, pero no tenemos los recursos", agregó el vocero, que no se identificó.

El 13 de abril Colombia hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que aporte más recursos para la atención de la población migrante venezolana, residente en el país, en medio de la emergencia por el nuevo coronavirus, que ya deja 3.105 contagiados y 131 fallecidos en el país.