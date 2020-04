Carta al presidente de Argentina: ¿por qué los médicos tienen que ganar tan poco?

La rebaja de sueldos de los políticos ha sido propuesta en distintos países. En Argentina, fue rechazada por el presidente, Alberto Fernández, quien argumentó que con ello solo conseguiría ahorrar 200.000 millones de pesos (aproximadamente 3 millones de dólares al cambio oficial), una cifra que, según él, no es significativa.

"No seamos hipócritas, son los que después nos llaman populistas a nosotros. No seamos demagogos y ganémonos nuestro sueldo como corresponde. Yo soy parte de un Gobierno de funcionarios que los llamás a las 7h de la mañana y están y los llamás a la 1h de la mañana y están, y siempre tienen respuestas para todo", justificó el mandatario en una entrevista con Horacio Verbitsky para el portal argentino El Cohete a la Luna.

Estefanía Mazza Diez, cirujana del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata (a 400 kilómetros de Buenos Aires), le, en la que explicó como los demás médicos están disponibles las 24 horas, pero ganan 40.000 pesos (unos 600 dólares al cambio oficial).

"Los médicos amamos lo que hacemos. Podemos pasar días sin dormir para dar lo mejor de nosotros. Se llama vocación pero no por amar lo que hacemos ni por tener en manos la vida de una persona merecemos la falta de respeto económico que obtenemos", le argumentó al presidente.

"Si usted me llama a las 7am, 23 pm y hasta las 4 am yo también lo voy a atender y voy a estar dispuesta para ayudarlo en lo que necesite. Si para la sociedad está 'naturalizado' que un médico haga guardias de 24/36/48/72 horas no debería sorprenderle que en una pandemia un diputado esté al teléfono 12 horas al día", le contesta.

Para la médica, si los diputados, senadores o la clase política "se merecen NO rebajarse los sueldos ($200.000 por mes) porque están disponibles a toda hora", ¿por qué los médicos como ella merecen "un sueldo de 40.000 pesos por mes del Ministerio de Salud?".

"Estoy disponible al pie del cañón trabajando con la VIDA de sus ciudadanos argentinos las 24 horas de los 365 días del año", sostiene.

Frente a la declaración de Fernández de que la reducción de sueldos a la clase política solo recaudaría 200.000 millones de pesos, la doctora Mazza Diez propone comprar con ese dinero "antiparras, barbijos, camisolines, camas", porque "todo suma en esta crisis".

"Si yo puedo vivir con un sueldo ESTABLE de $40.000, su clase política podría vivir por UNOS MESES con el "25% menos de su sueldo", afirma.