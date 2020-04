Excarcelarán a unos 4.000 presos en Colombia tras decreto expedido por COVID-19

"Bajamos de 10.000 a 4.000 privados de la libertad que saldrían para tener los cuidados necesarios, luego analizaremos si llegamos a otro número más amplio", afirmó la funcionaria, que precisó que las excarcelaciones serán reemplazadas por prisión domiciliaria supervisada por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Según la ministra, en los próximos días se sabrá cuántos internos saldrán por cada región y por cada centro penitenciario.

"Les pedimos a todos apoyo, decirles a los privados de la libertad que lo que queremos es salvar vidas y evitar contagios, y les pedimos solidaridad", anotó.

Respecto de la Cárcel de Villavicencio (Meta, centro), donde el 14 de abril se confirmaron quince nuevos casos del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y donde el fin de semana se reportaron tres casos, dos de los cuales fallecieron, Cabello señaló que se han tomado las medidas sanitarias para evitar más contagios.

"Solo en Villavicencio tenemos contagio, y no en los demás centros penitenciarios, precisamente por las medidas que hemos tomado... En la cárcel de Villavicencio están aislados quienes pudieron tener contacto con los contagiados... Hemos entregado el 60% de los insumos de protección de salud para los centros penitenciarios", dijo.

Por último indicó que una vez entre en operación la medida y los jueces otorguen la prisión domiciliaria a los reclusos, se les hará un control para comprobar su estado de salud y agentes del Inpec los llevarán hasta sus viviendas.

Por su parte, el presidente Iván Duque dijo este 15 de abril a la Emisora Atlántico que el Decreto 546 "tiene un gran sentido humanitario para que las personas que puedan estar expuestas, con mayor vulnerabilidad, al virus, puedan salir de la reclusión intramural carcelaria y pasar a reclusión domiciliaria, mejorando sus condiciones de protección en términos de salud".

Sin embargo, el senador por el partido de izquierda FARC Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, calificó el decreto como "tardío" y "demagogo", ya que la medida se propuso luego de que el pasado 21 de marzo, en la noche, hubo motines en varios centros penitenciarios del país por parte de internos que pidieron medidas de protección y excarcelaciones ante el temor de contagios de COVID-19.

"¿Qué efecto va a tener un decreto tardío, de clara demagogia y con falsas promesas? No da libertad a prisioneros políticos de FARC acreditados por el Comisionado de Paz. No se contempla a los prisioneros más vulnerables. No tiene en cuenta la realidad de las cárceles y de congestión judicial que existe en Colombia", dijo Lozada en Twitter.

2. No se contempla a los prisioneros más vulnerables.

3. No tiene en cuenta la realidad de las cárceles y de congestión judicial que existe en Colombia.#SOSCarceles — Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) April 15, 2020

En efecto, el Gobierno anunció el pasado 22 de marzo, tras motines en las cárceles, que en cuestión de horas expediría el decreto, el cual se extendió en el tiempo al ser consultado con la Fiscalía General y con el Consejo Superior de la Judicatura.

La medida establece que sólo algunos presos podrán ser beneficiados con una medida de detención domiciliaria transitoria, previo cumplimiento de algunos requisitos, y que luego de seis meses deberán presentarse ante un juez, quien determinará si ya se cumplió la pena o si deben regresar a prisión.

Los beneficiarios de la excarcelación serán los mayores de 60 años, madres gestantes y lactantes o con hijos menores de edad, personas que padecen enfermedades graves o que están en condición discapacidad.

Asimismo, personas condenadas o que se encuentran en detención preventiva por delitos culposos, así como quienes hayan sido condenados a penas menores de cinco años y que hayan cumplido el 40% del tiempo de la pena, entre otros.