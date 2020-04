El gobernador de Río de Janeiro anuncia que tiene COVID-19

El gobernador lo anunció a través de un video a través de la red social Twitter: "Desde el viernes [10 de abril] no me siento bien, y pedí que se me hiciera un test del COVID-19 y hoy ha salido el resultado positivo".

​Witzel explico que tuvo fiebre, dolor de garganta y pérdida de olfato, pero que ya se encuentra mejor y que seguirá trabajando desde su residencia oficial, "manteniendo las restricciones y siguiendo las recomendaciones médicas".

Elaprovechó para resaltar que la enfermedad no hace diferencias entre infectados y que el contagio es rápido, por lo que pidió extremar las precauciones.

El estado de Río de Janeiro es el segundo más afectado en Brasil por la pandemia del SARS-CoV-2, tan sólo por detrás de Sao Paulo (sureste), con 188 muertes y 3.231 personas contagiadas, según el balance más reciente del Ministerio de Salud, divulgado el 13 de abril.