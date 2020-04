Un 'youtuber' con diagnóstico positivo de COVID-19 rompe la cuarentena

La expansión de la pandemia de COVID-19 ha hecho que millones de personas se queden en sus casas en cuarentena. Sin embargo, hay quienes infringen todas las recomendaciones y, en consecuencia, ponen en riesgo la vida de otros.

Este es el caso de un joven venezolano que hace unos días fue diagnosticado con COVID-19 y a pesar de las advertencias de los médicos que fueron hasta su domicilio para realizarle las pruebas decidió salir a las calles de México, país donde reside, para comprar comida y aprovechar para grabar uno más de sus vídeos.

"Sean bienvenidos a una estupidez más de las mías. Me siento mejor, aunque pasó lo que algunos me estuvieron deseando en el video anterior y me dio la cosa esa. Y todos los síntomas, la cosa respiratoria, todo lo viví", relata David en su vídeo grabado al salir de su casa.