El Gobierno de México celebra cumplimiento voluntario de medidas sanitarias

"No fue por la fuerza, no fue toque de queda, es una decisión consciente, voluntaria de los mexicanos, es realmente extraordinaria, hay buena comunicación entre pueblo y Gobierno, nos ha permitido que se haga caso a las recomendaciones en la mayoría del país", dijo el jefe del Ejecutivo.

Además, consideró que ha sido ejemplar el comportamiento colectivo "porque ha estado en casa, ha bajado mucho la movilidad, y esto nos ha ayudado, ha sido fundamental para evitar un descontrol de la epidemia".

López Obrador reafirmó que "el eje de toda la estrategia", ha sido la participación de la gente, para garantizar que "el pueblo esté cumpliendo al pie de la letra las recomendaciones, pasamos las pruebas de Semana Santa y las playas estuvieron vacías, vamos avanzando".

Las autoridades se preparan para la llamada fase tres de aceleración de los contagios.

"Nos seguimos preparando para el momento más difícil y que no nos rebase la emergencia, que no nos sature, que no rebase la capacidad en los hospitales, con camas, ventiladores, médicos especialistas, que podamos atender y curar a todos, salvar vidas", afirmó el jefe del Ejecutivo.

Las medidas recomiendan suspender las "actividades no esenciales" en los sectores público, privado y social, y las concentraciones de 50 personas o más, del 23 de marzo al 30 de abril.